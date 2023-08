A 32 éves énekesnő bomba formában van és ezt ismét megmutatta követőinek. Legújabb posztjában arra a kérdésre keresi a választ, hogy négy, a videóban látható szettje közül melyiket vegye fel - szúrta ki a Bors.

Habár azt nem tudni, Tolvai Reni hova készül, az biztos, hogy szexi posztja felkavarta az állóvizet. Egy kommentelője még azt is leírta:

Akkora nehézbombázó vagy, hogy elájulok. Még női szemmel is kivagyok…

Az énekesnő Beyoncé zenéit hallgatva próbálgatta a ruhákat, miközben hol a csípőjét rázta, hol szexi, hosszú lábait mutogatva emelte ki mit is viselne.

Az, hogy milyen bombaformában van nem a véletlen műve. Reni még az év elején kemény diétába kezdett, és sokat mozog így jó néhány kilótól szabadult meg. A férfiak azóta újabb és újabb fotói láttán megőrülnek érte. Most pedig a videója végén villantott is egy nagyot, lehet nem is véletlenül.