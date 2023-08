Egy válás sosem egyszerű, főleg ha közszereplőkről van szó, hiszen olyan részletek is napvilágot láthatnak, amiről egyik fél sem beszél szívesen. Tóth Gabi és Krausz Gábor esetében ilyen például az, hogy az énekesnő állítólag már tovább is lépett, sőt, új életet kezdett a Fricska Táncegyüttes tagjával, Papp Máté Bencével. Vagy, ha tovább megyünk, ide tartozik a sztárséf költözése a közös szentendrei otthonból, illetve gyermekük, Hannaróza ideiglenes felügyelete is. Ám bármennyi nehézséget és akadályt hordoz magában egy szakítás, a vihar után mindig kisüt a nap, amit lassan Krausz is megtapasztalhat - írja a Bors.

Forrás: Bors

A sztárséf lehet, hogy most egyedül maradt, de ha a rajongóin múlik, akkor nem sokáig. Alig telt el pár nap, miután bejelentette a válását Gabival, máris elkezdték ostromolni a nők, a lelkesedésük pedig azóta sem csökkent. Olyannyira, hogy már konkrét ajánlatokat is kap a sztárséf, ráadásul felbukkant egy hölgy is a múltból, aki most új esélyt kér tőle, de mások is elhalmozzák kedvességgel és a figyelmükkel.

Látva a rengeteg ajánlatot, ezek után már csak egy kérdés maradt: Vajon, Gábor készen áll arra, hogy tovább lépjen?

A séfnek mindenesetre máris fennakadt a szeme egy gyönyörű olasz lányon és erről videó is készült. :-)

És rögtön jött itt is egy komment: