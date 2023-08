Mi ezt a fajta sárdobálást nem szeretnénk, legalábbis én nem. Lehet, hogy a másik oldalon edzetten várják ezt, de szerintem senkinek nem tesz jót, leginkább a gyereknek semmiképp. És ezt érzi a kislány. Ezért is szeretnénk még ebben a hónapban megállapodni, ha a másik fél is hajlandó lesz rá. Idős szüleink vannak, Kinga apukája is most kórházban van... Meg szeretnénk kímélni őket is. Ez jelenleg az idegek játéka, ami folyik egy éve közöttünk a Kingával, és nagyon véges a türelmem és az övé is. A gyerek miatt is ez lenne a legjobb.