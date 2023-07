A második ülésen már részt vett Junior is, aki azt szerette volna, hogy Kingától született kicsi lánya, Lesi Lili szülői felügyelete kizárólag az övé legyen. A gyermek édesanyja, Körtvélyessy Kinga is ugyanezt akarta, volt is a tárgyalóteremben kiabálás, aminek végül a bíró vetett véget.

Az ítélőszék végül úgy döntött, hogy megosztott felügyeletet kapnak a szülők. Ez viszont egyiküknek sem tetszett, ezért mindketten fellebbeztek.

Az ügy másodfokú tárgyalása a nyilvánosság kizárásával, július közepén történt meg, ahol az ítélet Kingának kedvezett. A Bors cikkében azt írja, a másodfokú bíróság közös felügyelet mellett Körtvélyessy Kingát nevezi meg gondozó szülőként, L.L. Juniort pedig külön élő szülőként.

Ez azt jelenti, hogy a gyermek sokkal több időt tölt az édesanyjával, mint amennyit az elsőfokú ítéletben biztosítottak.

L. L. Junior a második tárgyaláson

Fotó: Máté Krisztián

A másodfokú bíróság határozata ideiglenes, addig érvényes, amíg le nem zajlik a házaspár válópere. Hogy ez meddig tart, az Kingán és Junioron múlik, ha meg tudnak egyezni az anyagiakban és a gyermekelhelyezésben, akár már holnap is vége lehetne.

Ha viszont harcolnak, akkor akár még két-három évig is járhatják a bíróságokat.

Ahol ennyi érzelem van, ott nagyon nehéz a különböző érdekeket, békességben egy tető alá hozni. A lap úgy tudja egyébként, hogy a felek lassan egy évvel a szakításuk után, most vannak a legközelebb ahhoz, hogy megegyezzenek egymással.