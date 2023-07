Tóth Andi sok fiatalnak a példaképe, mert az öltözködése és a hangja is igazán egyedi. Nem is csoda, hogy sokan próbálják őt utánozni, akár az ének- akár a zenei stílusáról van szó. Korábban egy fotózás kedvéért modellnek állt, ahol a kommentelők is észrevették a két hölgy közötti hasonlóságot - írja a Bors.

A művész a minap hasonló szituációba került. A legújabb videóklipjéből rakott ki pár képet, ahol az arca és a sminkje, de még a stílusa is emlékeztet Andira. A zenét meghallgatva úgy érezhetjük, hogy az énekhangja is klappol. Volt olyan követő, akinek „deja vu” érzése támadt és ezt meg is írta.

– lett ez is Andi, így tovább – tudatta egy vicces kedvű kommentelő. Felvilágosították a rajongót, hogy akire ő gondol az egy másik énekesnő.

Nem is csoda, hogy sokan hozzá mérik, azonban egy lényeges különbség azért mégis akad a két lány között. Lucát eddig elkerülték a botrányok, pedig művészcsaládba született. Andival ellentétben régóta szokja a rivaldafényt, édesapja Mihályfi Balázs színészművész. Már többször is láthattuk a lányával közös produkcióban a férfit.