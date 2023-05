Ezzel az egy koncerttel 100 millió forintos bevételre tett szert a fiatal énekes, aki azt mondja, csak utólag, a koncertfelvételeket visszanézve látta, hogy mennyire jó volt a hangulat az Arénában.

"Napszemüvegben voltam, az első három–négy sorig láttam. Egyszer csak feltűnt, hogy mintha nem élnék a bulit. Alig hallok valamit, néha volt taps a dalok végén, de ennyi. Ekkor fogtam fel, hogy valójában csak nem adták be a közönséghangot a fülembe. Amikor visszanéztem a videót, én is meglepődtem, milyen hangulat volt a koncerten" - mesélte a 21 éves előadő, akinek a dalai népszerűségénél is többet jelent a fellépéseken összegyűlő tömeg.

A Forbesnak azt is mondta, hogy a sikerek ellenére, az Azahriah-projektben szerinte legfeljebb még öt év van - idézi a life.hu.