Ma volt az első olyan felvonás L.L. Junior és felesége válóperében, mikor személyesen is találkoztak a bíróságon. Az első tárgyaláson külföldi tartózkodása miatt a zenész nem vett részt.

Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior közös gyermekének elhelyezése ügyében indított tárgyalás után a felek gondterhelt arckifejezéssel léptek ki a teremből. A több mint 3 es fél órás tárgyalás alatt ügyvédeik jelenlétében próbálták érvényesíteni az akaratukat: mindketten azt szeretnék, hogy közös gyermekük felügyeleti jogát illetően a javukra döntsön a bíróság.

Mivel imádják a kislányukat, és felelősségteljes szülőkként a legjobbat akarják neki, egy ponton hangos érvelésbe kezdtek. Több alkalommal is olyan heves szóváltás volt hallható a folyosón, hogy az ott várakozók arcára is kiült a döbbenet. A vitát a bíró zárta le az "Ebből most már elég!" és "Fejezzék már be!" felszólításokkal.

Bár sokan tudni vélték, hogy az idősebb gyermekeinek anyja, Hopp Csilla tanúként jelenik meg L.L. Juniort segítve, erre végül nem került sor. A rapper maga igyekezett meggyőzni a bíróságot arról, hogy az a helyes döntés, ha az ő felügyelete alá helyezik a kislányát.

Junior elmondta, kettejük elképzelése kicsit sem közelített, a döntésről, amelyet holnap hoznak meg, a bíróság tájékoztatja majd őket.

Az a jó, hogy már nem olyan a bíróság, mint régen, hogy csak az anya javára dönt, az apát is figyelembe veszi, és persze azt, hogy mi a legjobb a gyereknek. Kinga jó anya, viszont én meg jó apa vagyok!

- jelentette ki a rapper a Borsnak, mielőtt elhagyta volna bíróságot.