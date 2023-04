Kidobták egy buliról Hajdú Pétert, mert megkérdezte, van-e bugyi Paris Hiltonon – írja a Ripost.

A sikamlós sztoriról a műsorvezető a Szerencsekerék negyedik évadának első, hétfői adásában számol majd be részletesen, de néhány dolgot már most is megtudtunk.