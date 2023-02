Erdélyi Mónika a Mónika show műsorvezetőjeként közel tíz éven keresztül napi vendége volt a magyar otthonoknak. Bár az utolsó adást 2010-ben vetítették, a műsorvezető azóta sem tűnt el a képernyőről, és más munkák után is nézett - írja a Ripost.

„Ha éppen nem volt vagy nincs média, nem omlok össze” – kezdte az az anyuka. A kereskedelmi csatornák sztárja, ahogy mindig, ma is több lábon áll. Pénzügyi területen dolgozik, és időről időre vannak televíziós felkérései is, szerepelt többek között a TV2 Farm VIP című műsorában is.

Ha nincs feladat, csinálok magamnak



Olyan, hogy csak a médiából éltem volna, sose volt. Hála Istennek, a tévézés mellett mindig volt valami más. Ezzel együtt nyilván nagyon szeretem, nevezhetjük szerelemnek, de nem vagyok függő - tette hozzá.

„Ha éppen nincs feladat, csinálok magamnak. Ha van feladat, örömmel vetem bele magam. A tévéstúdió nekem mindig is egy második otthonom volt” – mondta Mónika, aki minden körülmény között feltalálja magát.

Így lett Youtuber is, Molli lányával készített videói nagy sikert aratnak a rajongók körében.

Közös utazásaikat osztják meg követőikkel.

Egy évben többször is elutazunk

„Nekünk mindig az utazás volt a legfőbb örömforrásunk. Egy évben többször is elutazunk, minden szabad pénzünket utazásra költjük. Még a szépségápolás az, ami nagy örömet okoz nekünk. Imádjuk a sminkeket, a fürdőgolyókat. Utazásaink során bemegyünk a helyi drogériákba is. Legutóbb Londonban voltunk, véletlenül esett Angliára a választásunk, eredetileg Athénba mentünk volna. Valahogy mindig úgy jön ki, hogy a hidegből a még hidegebbe megyünk. Belecseppentünk a kínai holdújév ünneplésébe, fantasztikus élmény volt. Egész jó volt az idő, csak az utolsó napon kaptunk egy kis ízelítőt az igazi angol időjárásból, de hát Londonban még a köd is jó” – mondta lapunknak boldogan az édesanya.

Két-, de akár háromlaki életet is élnének

„Stockholmba beleszerettünk, elképesztő hangulata van. Az emberek nyugodtak, békések, vidámak. A hóról nekem az örökös hólapátolás jut eszembe, de még ez sem zavarna. El tudnánk képzelni Svédországban is az életünket, és egy melegebb hely lehetne a harmadik. Élnék két-, sőt háromlaki életet is, folyamatosan ezen dolgozunk. Nem akarunk elköltözni innen, itt van a családunk, de ingázni jó lenne. Mi azért megyünk Mollival általában ketten, mert a többiek nem olyan nagy utazósok, Amerikába például nem tudtunk senkit elcsábítani.”- mesélte Erdélyi Mónika.