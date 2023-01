A Tények szombati adásában új műsoráról kérdezték Szabó Andrást, azaz Csutit, akinek kezén jól látható volt az ékszer - szúrta ki a Ripost.

Forrás: TV2

Csuti 2017-ben egy gyűrűvel ajándékozta meg Edinát a névnapja alkalmából, amit a volt szépségkirálynő azóta is hord. Igaz, ez még nem eljegyzés volt, csak ajándék, de úgy tűnik, Edina megfogadta a hollywoodi-magyar díva, Gábor Zsazsa elhíresült mondását:

"Annyira sosem gyűlöltem meg férfit, hogy visszaadjam a gyémántokat!"

Amikor Csuti egy rövid ideig együtt volt Szorcsik Vikivel, Bécsből jelentkezett be, azon a fotón is jól látszik a jegygyűrű. A követők rá is kérdeztek, de az üzletember nem adott teljes magyarázatot a gyűrűre. Sokan azt hitték, hogy Vikivel eljegyezték egymást, de Csuti ezt cáfolta.