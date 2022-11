Müller Cecília szerint a koronavírus - változékonysága ellenére - szezonális vírussá szelidül. Az őszi-téli szezonban lesznek majd magasabbak a fertőzésszámok a koronavírus esetében is, ahogy ezt már az influenzánál is megszokhattuk. Idén azonban az influenzajárvány az eddigiektől sokkal durvább lehet - írja a Life.hu.

Illusztráció: Shutterstock

"Az influenzavírus is egy variábilis vírus, és az elmúlt évhez képest mindkét A-komponens megváltozott, így ismét védtelenek vagyunk vele szemben. Feltétlenül ajánlom az oltást azoknak, akiknél az egészségi állapotuk miatt az influenzás megbetegedés súlyosabb szövődményekkel járhatna" - mondta az országos tisztifőorvos. Az influenza elleni oltást a kismamáknak is ajánlja, és azoknak is, akik most tervezik a családalapítást, a magas lázzal járó betegségek ugyanis veszélyeztethetik a magzatot.