Majka a nyár közepén jelentette be, hogy másodszorra is kirakja a zenekarból Curtist. A rajongókat hideg zuhanyként érte a rapper döntése, annak ellenére is, hogy korábban ugyanezt a drasztikus elhatározást meghozta a barátja drogproblémái miatt - írja a Ripost.

"Sajnos a pletyka igaz… Szeretlek testvérem. Amiben akarod, mindenben támogatunk, de sajnos ezerszer megbizonyosodtunk róla, hogy nem tudunk segíteni, ha te nem akarod… Ez nem a mi utunk, egyedül kell végigjárnod. Gyógyulj meg!!! Minden jót kívánunk neked!" - fogalmazott akkor Majoros, azóta pedig nem is lehetett őket egymás társaságában látni.

Most Majka egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben a rajongók azt vélik felfedezni, hogy egykori barátjának üzent. A nézettségi adatokat mutatta meg a követőinek, és egyértelműen látszik, hogy amíg a Sztárban sztár leszek! az első helyen áll, addig a konkurens csatorna műsora, amelyben Curtis szerepelt, csak a tizedik.

"Nem rossz, gratulálok mindenkinek" - írta a poszthoz.