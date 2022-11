Edina és gazdag barátja a közösségi oldalaikon mutogatják, hogy mennyi pénzük van és méregdrága luxuscikkekkel szítják a feszültséget a követőik között. Elsősorban a nehéz sorból jött G.w.M szokása, hogy szórja a pénzt. Erre most megtanította születendő gyereke anyját is, akinek már azt is ő mondja meg, hogy milyen ruhát vehet fel.