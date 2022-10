Radics Gigit egy ország ismerhette meg a korábbi tehetségkutatók során. Először 2008-ban láthatta a közönség, majd 2012-ben nyerte meg a Megasztár című műsort. Ezután kezdett el szárnyalni az énekesnő, rengeteg dallal büszkélkedhet. Koncertek tucatjait tudhatja a háta mögött, valamint a népszerű X-Faktorban is mentor volt. 2012-es, bemutatkozó lemezének ráadásul több dalát is Los Angelesben vették fel, valamint 2020 elején is járt kint – állítólag ugyancsak stúdiózás miatt –, így már-már hazajár az Egyesült Államokba. Most Miami közönségének mutathatta meg tehetségét, ugyanis a Havasi Sypmhonic show vendégeként, azaz Havasi Balázs meghívásának eleget téve lépett fel ott - számolt be róla a Bors.