Jófej após lesz Ganxsta Zolee, legalábbis ezt sejteti kitűnő kapcsolata 15 éves lánya udvarlójával.

– A lányom, Zoé és Tihamér már egy éve együtt vannak. Nagyon aranyos, jófej fiú, tök jóban vagyunk – árulta el a Borsnak a rapper, aki nem akart ráijeszteni a hódolóra:

Tudom milyen rossz, ha a lány szülei elüldöznek az előítéletek miatt, mert tetkós vagyok, öreg vagyok, rossz a hírem. Én támogatom a lányomat ebben is

– szögezte le Zolee, akinek a tinédzser Zoéval is jó a kapcsolata.

– Nagyon kamasz, ez a legrosszabb korszak! – nevetett, majd hozzátette: – Igazából nagyon jól kijövünk, kötődünk egymáshoz. Most is épp várom, hogy átjöjjön hozzám Tihával, és társasozzunk. De csak amíg el nem kezdődik az Atlético meccs, akkor apának dolga van!

Tihamért az egész család befogadta, Zolee édesanyja, Kassai Ilona is találkozott már vele:

– Tiha is volt már bent Anyucikánál az otthonban.

Sokan azt hiszik, hogy én dugtam be oda anyukámat, de ez nem így van, unatkozott már otthon egyedül. Nagyon jó dolga van ott, van társasága, beszélgetnek, kártyáznak, én is rendszeresen látogatom. Szerencsére szellemileg teljesen jól van, mindig mindent tud

– árulta el a zenész, aki munkával teli időszakon van túl: hamarosan, október 30-án érkezik a Ganxsta Zolee és a Kartel új, A Bohóc című albuma.



A beharangozókban hátborzongató bohócként jelentkezik a rapper, a lemez címadó számának a klipje hamarosan debütál. Zolee elmondása szerint a képi világ elég durvára sikerült, nincs olyan jelenete, amit a tévében le lehetne adni.

– A 2008-as Batman-film egyik jelenete ihlette: Joker ott kinyírja a társait a bankrablásnál. A forgatáson én is kivégeztem mindenkit. Nagyon élveztem, szeretem a lövöldözést, mint egy óvodás. Sokszor járok lőtérre, és otthon van egy AK47-es airsoft puskám is, díszhelyen kiállítva.

– Valójában nagyon igényes számról van szó, szimfonikus zenekar játszotta fel az alapot, karmester vezénylésére. A szövegekre is nagy hangsúlyt fektettünk. A rap az információ átadására épül, kell hozzá gógyi, intelligencia, szókincs, tanultság. Sajnos, manapság van pár előadó, aki nincs topon ezen a téren. Egy kicsit nekik is odaharapunk majd az egyik új számban.

Az új albumon tehát a bandától megszokott ütős dalszövegek tarolnak, lapunk arról kérdezte Zolee-t, hogy tud észben tartani ennyi szöveget: amelyik számokat épp játsszuk, azokat álmomból felébresztve is tudom. De a többi szöveg is ott van talonban elrakva, ha egy kicsit rákoncentrálok, az is beugrik. Film- vagy sorozatforgatásokkor is reggel elolvasom a szövegkönyvet, mert otthon nem vacakolok ilyenekkel, és napokig tudom az egész szöveget. Nemcsak a sajátomat, hanem mindenkiét.