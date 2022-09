"Számomra az igazi értékek nem a virtuális térben, hanem a hétköznapi valóságban vannak, ezért továbbra is találkozni fogunk személyesen a koncertjeimen, megölelhetjük és támogathatjuk egymást, ahogy eddig is tettük. Én ezt választom most a közösségi média helyett, ezért úgy döntöttem, egy időre elnémítom az oldalaimat" - jelentette ki pár hete az énekesnő, ám arról biztosította a rajongóit, hogy a Sztárban Sztár leszek!-kel kapcsolatos hírekről továbbra is tájékoztatni fogja őket. A megújulás is vélhetően a műsorral kapcsolatos, ezzel az új frizurával láthatják majd a nézők a TV2-n. "Kellett a változás" - olvasható a történetében, amit az Origo szúrt ki.

Forrás: Instagram