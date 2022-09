Egészen megdöbbentő az az adat, miszerint Magyarországon minden ötödik nőt bántalmaz a párja, de csak kevesen mernek segítséget kérni és elmondani, mi zajlik valójában a négy fal között. Egyrészt, mert óriási bátorság kell ahhoz, hogy valaki elkezdjen beszélni arról, miket élt át, másrészt pedig szörnyű bűntudattal jár, mivel az áldozatok sok esetben önmagukat hibáztatják a kialakult helyzetért.

Sajnos Horgas Eszter is megtapasztalta a bántalmazásnak ezt a formáját, ezért tudja, milyen érzelmi megpróbáltatásokon mennek keresztül az áldozatok.

A fuvolaművész néhány évvel ezelőtt mesélte el, milyen szörnyűségeket kellett átvészelnie, és hogyan próbálta elrejteni a sérüléseit, ráadásul több párkapcsolatban is bántalmazták. Bár egyáltalán nem volt könnyű a számára, hogy beszéljen erről, mégis van pozitív hozadéka annak, hogy így döntött.

Eszter a Borsnak mondta el: csak idővel döbbent rá, milyen sok nőtársának jelentett segítséget és vigaszt az ő kitárulkozása.

– Amióta nagy nyilvánosságot kapott a bántalmazás, azóta nagyon sok levelet kapok. Megdöbbentő, hogy milyen sok nő talált meg a problémájával. Olyanok is, akik körülöttem voltak. Van, akit ismerek 10-20 éve és a gátak csak most omlottak le. Bennem is volt szégyenérzet, cikinek éreztem, hogy ez velem előfordult nem is egyszer. Remélem, sikerül ebben is segíteni a nőtársaimat, talán a személyes történetemet hallva úgy érzik, ők is a sorstársaim és bátrabban mernek beszélni erről – kezdte a Borsnak Eszter, aki egy érdekes esetet is elmesélt.

– Volt, hogy futottam és meglátott egy hölgy a szomszéd utcából. Megkérdezte, velem tarthat-e, mondtam, hogy persze, és csak mondta és mondta. Az ember azt hiszi, hogy a nehézségekkel és a fájdalmával egyedül van. Ez valamilyen szinten igaz, de közben meg körülnéz és látja, hogy olyan sokunkat érnek ilyen dolgok. Ha összekapaszkodunk és megpróbáljuk észrevenni a jó dolgokat, sokkal jobb lesz az élet – magyarázta.