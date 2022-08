Berki Krisztián alig három hónapja, hogy tragikus hirtelenséggel meghalt, özvegye sokak szerint méltatlan módon gyászolja néhai férjét. A tegnap esti esemény csak olaj volt a tűzre, ugyanis Berki Mazsi egy férfivel érkezett Zalatnay Sarolta dalpremierjére – írja az Origo.

A férfi nem más, mint Nádai Anikó első gyerekének apja, Kovács Dániel Richárd producer.

A Blikk szerint együtt érkeztek a zenés mulatságra, bár Berki Mazsi ezt egy Instagram-történetben próbálta megcáfolni, melyben azt írta, hogy véletlenül kerültek egy asztalhoz.

Forrás: Instagram

A férfi 2012-ben ismerkedett meg volt feleségével, Nádai Anikóval, akivel öt év után döntöttek a válás mellett, habár kisfiuk még szinte csecsemő volt.

A producer azonban biztosította volt párját és gyerekét is arról, hogy az életük része marad és mindenben segíti őket. Az egykori házaspár azóta nyilvánosan nem beszélt kapcsolatukról, sem arról, hogy közös gyerekük felügyeletét hogyan osztották meg.

Kovács Dániel a válása után szinte azonnal másik ismert nő mellett találta meg a boldogságot, akivel kísértetiesen hasonló módon ismerkedett meg, mint gyereke anyjával.

A Jóban Rosszban egykori színésznőjével, Szorcsik H. Viktóriával csupán egy évig voltak együtt, azóta nem lehetett tudni, hogy van-e másik nő a férfi életében.

Most úgy tűnik, hogy Berki Krisztián özvegyével fűződhet szorosabbra a viszonya, akivel már szerda este együtt mutatkoztak nyilvánosan. Most Berki Mazsi egy videót is megosztott, ahogy épp autóval indulnak a Balatonra.

Emmácskám képzeljétek el, először, hátul utazik, hihetetlen!

Kíváncsi vagyok, hogy fogja kibírni az utat, merthogy elég sokat fogunk most utazni a Balatonra” – mesélte ujjongva Berki Mazsi, akinek a háttérben szinte azonnal felsírt a kislánya.

A videón jól látható, hogy nem ő vezeti az autót, miközben beszél és videózza magát, egyszer csak útnak indulnak. Az még érdekesebb, hogy miért szorult hátra a kis Emma és vajon kinek a társaságában utaznak hármasban a nyárvégi kiruccanásra.