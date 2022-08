Arról pletykálnak a kisgyerekes Facebook-közösségekben, hogy a kispesti játszótereken komoly gondok vannak:

sokan viszik ki ugyanis a gyermekeiket taknyosan, hurutos köhögéssel, de akár feltűnő kiütésekkel is, aminek köszönhetően újfent felütötte a fejét egy nagyon gyorsan terjedő betegség, az úgynevezett kéz-láb-száj vírus.

A közösségi oldalakon az anyák egymást figyelmeztetik a történtekkel kapcsolatban, azt írták többen, már nem is mernek kimenni a környék játszótereire. Volt, aki mire észrevette, hogy a gyermeke egy rendkívül betegnek látszó másik gyerekkel játszik, már késő is volt, és napokon belül az ő gyermeke is kiütésekkel küzdött, amiről kiderült, kéz-láb-száj betegség - írja a Bors.

Felnőttekre is veszélyes

Bár a betegség enyhébb válfaja viszonylag ártalmatlan, és gyorsan múló gyerekbetegségnek számítana, az utóbbi években azonban egy jóval erősebb változata kezdett felbukkanni.

Eszerint jelentkezhet két évnél fiatalabb csecsemőknél, de akár iskolások és a felnőttek is elkaphatják. A lefolyása is jóval rosszabb, magas lázzal kezdődhet, ami 3 napnál tovább tart, gyakori a fejfájás is. Emellett kiütések jelenhetnek meg a kéz- és lábujjakon, tenyéren, arcon, de a szájban, nyelven is, amik hamar hólyagossá alakulnak.

Ha pedig nincs szerencséje a betegnek, két-három héttel az első tünetek megjelenése után a tenyéren és talpon hámlás alakulhat ki, négy-hat hét múlva pedig a körmök berepedhetnek, és akár le is eshetnek. A legsúlyosabb esetekben pedig előfordulhatnak olyan szövődmények is, igaz, extrém ritkán, mint agyhártyagyulladás, vagy idegbénulás is.

Fertőtlenítés segíthet

Legalább 5 család érintett, ahol nemcsak a gyerekek, de a szülők is megfertőződtek. A fertőzések tényét az Önkormányzatnak is jelezték szülők, így a lap megkereste a XIX. kerületi hivatalt, mert napok óta „nem történt semmilyen intézkedés” az anyaközösségek szerint. A Polgármesteri Hivatal Sajtóosztályától a Bors megtudta, a játszóterekről sem a Közpark, sem az Önkormányzat nem kapott jelzést ilyen ügyben.

A homokozók szokásos, tervezett fertőtlenítése a napokban megtörtént, úgy, mint a kerület összes többi játszóterén

– tették hozzá.