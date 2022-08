Bombaként robbant ma a hír, miszerint gyermeket vár Kulcsár Edina. A szépségkirálynő nem sokkal azután szembesült a terhesség tényével, hogy a Dancing with the Stars harmadik évadának egyik versenyzőjeként állt nyilvánosság elé. Edina most a TV2-nek adott exkluzív interjújában elárulta, hogyan tudta meg, majd tudatta másokkal is a baba érkezését - írja a Bors.

Váratlanul jött, nem tudom, hogy hogy jött össze, mert elvileg nem kellett volna,

de mégis nagyon örülünk neki – fogalmazott Edina, majd belevágott a részletekbe: – Egy vasárnap délelőtt történt, amikor megtudtam, hogy lesz kisbaba.

Akkor egy órán keresztül csak ültem és meredtem magam elé, hogy ez hogy történt, és hogy most mi lesz.

– Nyilván nagyon örültem, de nagyon nagy volt rajtam a frusztráltság, hogy már megvan szinte a koreográfiám, már mindent lefotóztunk, bejelentettünk, hogy ki mit fog gondolni, hogy fogják megoldani... Nagyon sok kérdés felmerült bennem – mondta Edina, majd azt is elárulta, hogy sokkos állapotban közölte a hírt édesanyjával, aki emiatt szintén sokkot kapott.

Délutánig próbáltam megtervezni, hogy hogyan fogom elmondani otthon a szerelmemnek, és annyira sokkot kaptam reggel, hogy elfelejtettem elrakni a tesztet, így nem tudtam neki elmondani, mert ő megtalálta. Ennyi volt a nagy meglepetés, de nagyon örült

– emlékezett vissza a szépségkirálynő.