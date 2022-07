Mint egy nagyra nőtt tinédzser, a karjait lazán maga mellett lógatva közeledik az újpesti futballszentélyben, a Szusza Ferenc Stadion bejáratánál a megbeszélt időpontban Curtis. Különös látvány a 188 centiméteres, csaknem 100 kilós tetovált híresség, akin látszik, hogy egy kicsit zavarban van, persze ez nem tartja vissza attól, hogy menet közben minden szembejövővel lekezeljen. Beszél a labdaszedővel, a karbantartóval és még a fűnyírót vezető kertésszel is, mindenkinek egyesével jó munkát kíván – írja az exkluzív interjúban a Bors.

A viselkedéséből, ösztönös reakcióiból kiderül, hogy ő egy közülük, egy egyszerű, közvetlen srác, akit különleges tehetséggel áldott meg a sors, aminek köszönhetően kiemelkedett ebből a közegből…

Curtis úgy érzi, hogy itt az ideje tiszta vizet önteni a pohárba Fotó: Bors

Ez az interjú nem egy udvarias beszélgetés lesz, muszáj egyből a közepébe vágni. Az egész ország arra kíváncsi, hogy miért nem jelent meg a villányi koncertjén Majka mellett? Kiütötte magát? – erről szóltak a hírek.

Semmi ilyen vagy ehhez hasonló nem történt. Sokkal prózaibb oka van.

Fontos tisztáznom már az elején, hogy három éve nem nyúltam kábítószerhez!

Majkával 12 évig dolgoztunk együtt, az első balhénk után három évvel ő hívott vissza, ő keresett meg engem. Természetes, hogy voltak bennem kétségek, nem múlt el nyomtalanul, ami történt, voltak nézeteltéréseink. Jó néhány dologban nem értettünk egyet. Amikor megbeszéltük Petivel, hogy újra összeállunk, lefektettünk néhány szabályt, alapvetéseket, de végül ezek egyike sem teljesült. Aztán

amikor hétről hétre azzal szembesülsz, hogy semmi nem valósul meg abból, amit szeretnél, és folyamatosan bántják a lelked, ezt jogosan érzed igazságtalannak. És egyszer csak eljön a pillanat, amikor rádöbbensz, hogy átvertek, kihasználtak, és ez gyűlik, egyre csak gyűlik benned. Második ember voltam hosszú éveken át, úgy érzem, itt volt az ideje annak, hogy szétváljon az utunk.

Nem tudtam és már nem is akartam kezelni ezt a helyzetet, nem volt kivel megbeszélnem, és egyszerűen túlcsordult az a bizonyos pohár. Felhívtam Petit, hogy nem megyek. Ennyi történt, nem több.

Bárhova sodorja az élet, a szíve mindig Újpesten marad Fotó: Bors

Ha nem a drogok miatt maradt távol a koncertről, miért írta ki Majka azt, hogy „Sajnos a pletyka igaz, ezerszer megbizonyosodtunk róla, hogy nem tudunk segíteni, ha te nem akarod, ez nem a mi utunk. Gyógyulj meg!” Ez pont úgy hangzik, mint ha egy függőnek üzennének…

Erről őt kellene megkérdezni.

Persze a választ is nehéz értelmezni: azt írta, hogy igyekszik meggyógyulni. Az a poszt akkor miért született? Ezzel is sokakban azt a látszatot keltette, hogy tényleg a kábítószer a baj forrása.

Egyszerűen csak rosszul fogalmaztam, azért is szedtem le, mert hülyeséget írtam. Én egy érzelmek által vezérelt ember vagyok, ami néha nem biztos, hogy célravezető. Nem az eszemre, hanem a szívemre hallgatok.

Rosszulesett, amit Peti írt, én mégis arra szeretnék emlékezni, amit közösen elértünk, a sikerekre, a koncertjeinkre.

Nincs köztünk harag, úgy érzem, békében váltunk el.

Óriási sikereket értek el kettesben, a színfalak mögött azonban már régóta forrt a feszültség

A jegyvásárló rajongókat pedig az hozta rossz helyzetbe, aki nem ment el a saját koncertjére... Nem fél attól, hogy ezek után sokan csalódtak? Akik nem akarnak többé jegyet venni egy Curtis-bulira?

Nem akartam cserben hagyni őket, ezt nagyon fontos tisztáznom! A villányiakat sem és a monorierdeieket sem.

Az őszinte igazság az, hogy lelkileg és fizikailag is belefáradtam ebbe az egészbe.

Hullámvölgybe kerültem. És nálam ilyen a mélypont, amikor eltűnök a térképről, mert nem akarom, hogy mások is lássák a nehézségeimet és a lelki vívódásaimat. Kerülöm a konfliktusokat, inkább egyszerűen elmenekülök. Ez történt akkor is. Bezárkóztam. A barátnőmön kívül senkivel sem beszélek, de még tőle is távolságot tartok ilyenkor.

Ha lelkileg mélypontra kerül, bezárkózik Fotó: Bors

Pedig jobb kibeszélni a gondokat, nem?

De, persze, ma már tudom! Férfi vagyok, nehéz elfogadni, hogy mégis sebezhető, kemény külvárosi csávóként ezt nem egyszerű tudomásul venni, de egy idő után beláttam, hogy nem szégyen segítséget kérni, főleg nem szakemberét. Már fel is kerestem egyet.

Mostanra jutottam el oda, hogy felismerjem: nem fogom tudni egyedül megoldani a lelki problémáimat.

Szeretném újra hangsúlyozni, ez nem a kábítószer. Egyszerűen vannak bennem gyerekkori traumák, sérelmek, feldolgozatlan események, amelyek időnként előjönnek. Mostanában a családomat is sok fájdalom érte a testvérem miatt, szóval ezeket nem tudtam még feldolgozni.

Márpedig számomra a család, az édesanyám az első. Így nőttem föl, ezt hoztam magammal. A kisfiamnak is szeretnék példát mutatni, olyan apa lenni, akire mindig, minden helyzetben számíthat.

Az imént azt mondta, hogy a barátnője az egyetlen, akit közel enged magához, ha nincs jól lelkileg. Hetek óta azt beszélik, hogy szétmentek. Mégis együtt vannak? Mi az igazság?

A szerelmi életem köszöni szépen, teljesen jól van. Az, hogy nem a Facebookon és az Instagramon élem az intim pillanataimat, annak megvan az oka. Azt szeretném, hogy a zenémről beszéljenek, a dalaimról, vagy éppen arról a produkcióról, amit alkotok. Nem gondolom, hogy attól működik jól egy párkapcsolat, ha mindennap közös fotót posztolok a párommal.

Két éve együtt élünk, boldogok vagyunk, a kisfiammal is nagyon jól kijönnek, szóval minden rendben van. Judit igazi társ, vele szeretném leélni az életemet, sok közös tervünk van.

Akkor beszéljünk a zenéről, karrierről. Mi lesz mostantól? Elindul a megújult Curtis egyedül?

Már jó néhány dalt megírtam, rövidesen a közönség is hallhatja majd.

Egy élő zenekaros Curtis-produkción is elkezdtünk dolgozni a napokban.

A terv az, hogy jövő nyártól elindulunk turnézni. Nagy munka, hogy minden a helyén legyen látványban, hangzásban egyaránt. Régi álmom volt a tehetséggondozás, ebbe is belefogtam végre, fiatal énekeseknek, nem csak rappereknek segítek a saját produkciójukat megvalósítani. Vannak még fellépések is a nyárra, de újra megyek Erdélybe, augusztus 10-én egy fesztiválra, és Dunaszerdahelyre, a Felvidékre is, mert számomra különösen fontos a határon túli magyarokkal való személyes találkozás. És elfogadtam egy televíziós műsor felkérését is, de arról még nem beszélhetek bővebben.

Fiatal tehetségeket szeretne felkarolni producerként Fotó: Bors

Amikor nem a színpadon van, mivel tölti a napját?

Sokat vagyok a kisfiammal, a szeretteimmel, az édesanyámmal is, akinek egészségügyi problémái vannak, és én igyekszem amiben csak tudok, segíteni. Az egész család mellette áll, öten vagyunk testvérek és összetartó família vagyunk, szóval leginkább velük töltöm az időmet.

Sokat sportolok, és készülök arra, hogy elinduljon az új Curtis-produkció. Erre utaltam, amikor azt írtam, hogy összeszedem magam.

Lelkileg megerősödve, tele energiával és tenni akarással térek vissza. Hiszen ez az életem. Itt az ideje, hogy mostantól én irányítsam.