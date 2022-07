Nem sok szabadjáratot hagy a napjaiban Beleznay Endre, aki a COVID berobbanását megelőzően is tucatnyi darabban játszott párhuzamosan.

32-33 darabban játszottam párhuzamosan. Ezt egyébként jól bírtam mentálisan, de fizikálisan egyszer csak összeomlottam. Igaz nem a munkamennyiségtől, hanem a tüdőgyulladástól

– mondta a 95.8 Sláger FM-en a színész, aki súlyos állapotba került akkor. „Nem tudtam járni, nehéz helyzet volt, de szépen kijöttem belőle családi- és orvosi segítséggel. Javasolták ugyan, hogy feküdjek be a kórházba, de elsusogtam azt a viccet, hogy 'nem megyek kórházba, mert a mi családunkban természetes halállal halnak meg az emberek'. Ez persze csak egy rossz vicc, de végül hazaengedtek" – árulta el Beleznay Endre, aki a mai napig hálás felesége gondos ápolásáért.

„Otthon nagyon komolyan vettem a gyógyulást. A feleségem gondosan ápolt, ő az ég adománya. Annyira jó ápoló, hogy szoktam is mondani, hogy szinte kedvem lenne néha betegnek lenni, mert ő annyira jól csinálja ezt is. Persze az az időszak nem volt ennyire vicces. Ha egyedül éltem volna és ő nem lett volna mellettem, lehet, hogy tényleg belehaltam volna. Effektíve

nem tudtam semmit se csinálni. Megállt az élet, egy hónapot kihagytam a színházban is. Igaz kezdetben, mikor még nem voltam annyira beteg, én is játszottam, amíg tudtam. Két előadást is vittem magas lázzal, az egyiknél alig álltam a lábamon. Aztán már játszani se tudtam, inkább otthon gyógyultam

– mondta a Sláger Kult műsorában Beleznay Endre.