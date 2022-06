Berki Krisztián özvegye most látta elérkezettnek az időt, hogy megköszönje azt a sok támogató üzenetet és szeretetet, amit követőitől kapott a tragédia után. Eddig próbált erőt gyűjteni ahhoz, hogy szavakba öntse érzéseit és köszönetet mondjon a támogatóinak.

„Nap, mint nap rengeteg üzenetet kapok tőletek. Köszönöm! Hálás vagyok Nektek ezért a rengeteg szeretetért és energiáért! Erre a sok üzenetre képtelenség válaszolni, de bízom benne, hogy majd egyszer személyesen köszönhetem meg azoknak, akik akár csak lélekben is, de velem/velünk vannak/voltak" – írja Berki Mazsi az Instagram-sztoriban közzétett üzenetében.

Majd azt is elárulta, hogy hogyan változtatta meg őt férje halála és hogyan éli most túl ezt az időszakot.

„Jelenleg az életemben az első a lányom, Emma... és minden más ezután jön csak. Így ne haragudjatok, ha valakinek nem írtam vissza privátban, sok megválaszolatlan üzenet van még a telefonomban is...most egy kicsit önző vagyok és úgy csinálom a dolgaim, ahogy nekem jó..."– zárta gondolatait Berki Krisztián özvegye, akinek most első a család és a gyász feldolgozása.

