Idén januárban jelentette be Kasza Tibi felesége, Darai Andrea, hogy a második gyermekükkel várandós. Másodjára is kislánynak adott életet Kasza Tibi felesége, Darai Andrea, így Lora Bellának kishúga született. Az énekes elmondása szerint szeret lányos apa lenni, de persze fiúnak is örült volna, viszont a lényeg számukra az, hogy egészséges baba jött a világra.

Kasza Tibiék második gyermeke is kislány lett, akár csak Lora Bella, a büszke apuka a kistesó nevét is elárulta: Kasza Liza Panna

Nagyon boldogok vagyunk, csodaszép a kislány – mesélte Balázsék szerda reggeli műsorában a Bors cikke szerint.