A volt szépségkirálynő próbálja megtalálni az egyensúlyt a közszereplés és a család privát szférája között, párját sem mutogatja, hiszen a férfi nem szeretne szerepelni. Kocsis ezt tiszteletben tartja és kizárólag magáról tesz közzé információkat és képeket. A kisfiukkal már többször is kivételt tett és hátulról vagy profilból már meg is mutatta őt a követőinek, azonban a nevét még most sem árulta el.

A modell legutóbb egy olyan képet mutatott, ahogy a lassan két hónapos kisfiú mélyen alszik, édesanyja a kiságy mellett állva már alig várja, hogy felébredjen és újra együtt legyenek - írja az Origo.