Május 19-én egy nemzeti színű szalaggal ellátott időkapszulára bukkantak Kisbéren, a megújuló főtéren - írja a kemma.hu.

– A projekt keretében hamarosan visszakerül az eredeti helyére az első világháborús hősi emlékmű. A szobor jelenleg restaurálás alatt van. A munkálatok során ma elbontották a katolikus plébánia előtt a régi talapzatot – mondta a kemma.hu kérdésére Sinkovicz Zoltán polgármester.

A városvezető hozzátette, hogy nagy meglepetésükre a bontás során a kivitelezők egy időkapszulát találtak, amelyet fel is bontottak, majd fotókat készítettek a tartalmáról. Vélhetően két papírtekercset helyeztek el benne, azonban a kapszulába víz is került. Az egyik emiatt teljesen megrongálódott. Ám a másik tekercs viszonylag jó állapotban van, de mivel az akkori kornak megfelelően írógéppel írták, a betűk javarészt arról is lemosódtak.

A polgármester a kemma kérdésére, hogy pontosan kiknek a nevei szerepelnek a papíron, nem tudott konkrét választ adni, mivel csak néhány névfoszlány olvasható ki a szövegből.

Úgy gondoljuk, hogy vagy a első világháború hősi halottainak nevei szerepelnek rajta, – amelyek egyébként a szobor oldalán is olvashatók – vagy az akkori kivitelezési munkák résztvevőinek nevei, esetleg helyi embereké.

Sinkovicz Zoltán kiemelte, hogy a városban tudomása szerint ez az első időkapszula, amit megtaláltak, így nagy érték ez számukra és már most nagy becsben tartják. Az időkapszula tartalma jelenleg a polgármesteri hivatalban tekinthető meg. Amennyiben megmenthető, akkor a városi múzeumban szeretnék elhelyezni.