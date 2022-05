A NOX fennállása alatt, szinte nem volt olyan díj, vagy rangos elismerés, amit ne zsebelt volna be a csapat. A „Bűvölet” című lemezükkel elnyerték az év hazai albuma díjat, a „Ragyogás” lemez Fonogram-díjas lett, elnyerték a nemzetközi Perzsa Arany Oroszlán díjat és több ízben is megválasztották őket az év zenekarának, de 1. helyezést értek el a Dalnokok Ligájában is. Nyolc lemezükből az összes aranylemez lett, ebből hat platina, 3 pedig dupla platina, a 2005-ös Eurovíziós Dalfesztiválról pedig a 12. helyezéssel tértek haza. Szinte nem volt olyan rádió vagy zenetévé sem, ahol ne találkoztunk volna a NOX különleges hangzásvilágú dalaival, melyekkel valami ősi energiára, érzésre tapintottak rá, átitatva a magyar népzene sokszínűségével és váltak pillanatok alatt az ország kedvenceivé.

2009-ben, karrierjük csúcsán a NOX egyik napról a másikra hirtelen eltűnt a közönség szeme elől, a rajongóknak arra sem volt lehetőségük, hogy egy búcsúkoncerten köszönjenek el kedvenceiktől.

Húsz évvel alakulása után - egy koncert erejéig - a formáció feléled. A Főnix Legendája címet viselő koncerten, felcsendül majd az összes NOX klasszikus, sőt, a 2022 őszén megjelenő vadonatúj NOX lemezről is számíthat egy kis ízelítőre a közönség. Természetesen, ahogy a NOX-tól megszokhattuk, ezúttal is egy lenyűgöző show-val készülnek. A csapat mindig is előszeretettel használta az adott kor technikai lehetőségeit a maximális vizuális élmény érdekében, így a táncszínház mellett, ezúttal is a lehető legmodernebb technikai megoldásokra és lenyűgöző látványvilágra készülhet a közönség. A felejthetetlen koreográfiáról, ahogy mindig is, Péter Szabó Szilvia mellett a csapat másik oszlopos tagja Nagy Tamás és a Varidance társulat gondoskodik majd.

„A legenda színháza, a bűvölet varázsa, a tánc csodája, a szépség bája, a tűz ragyogása: a NOX.” November 27-én, az Arénában.