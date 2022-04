A doktornő saját, koronavírus-fertőzés és cukorbetegség közötti összefüggéssel kapcsolatos tapasztalatait összegezve elmondta, hogy úgy látja, hogy a Covid-fertőzés után 40 százalékkal nő a már gyógyultak körében a cukorbetegség kialakulásának kockázata - derül ki a Metropol cikkéből.

Dr. Mangó Gariella kiemelte, hogy az elmúlt időszakban több olyan beteg is megfordult nála, akiknek az addig beállított vércukorszintjét felborította a koronavírus-fertőzést. De találkozott olyanokkal is, akiknél újonnan fedezték fel a cukorbetegséget, azután, hogy átestek a fertőzésen. A szakember elmondta azt is, hogy egy a témában közelmúltban megjelent tanulmány is azt találta, hogy a koronavírus felgyorsítja a cukorbetegség kialakulásnak folyamatát.

„Ez akkor fordulhat elő, ha a hasnyálmirigy nem tudja már ellátni a feladatát megfelelően és hatvan százalékban kevesebb inzulint képes csak termelni, mint normál esetben” – hangsúlyozta a háziorvos.

Forrás: Shutterstock

Bár a pontos mechanizmus nem ismert, a szakember feltételezése szerint a „Covid-vírus a hasnyálmirigybe is befészkeli magát és lappangva krónikus gyulladást okoz, ezért azt tapasztaljuk, hogy cukorbetegség alakul ki”, aki ezért úgy látja, hogy a veszélyeztetetteknek és azoknak, akik átestek a koronavírus-fertőzésen, érdemes háromhavonta ellenőrizniük a vércukorszintjüket. Vagy laborban végzett vénás vérből vett hgbA1c vizsgálattal, vagy önellenőrzéssel, ujjbegyből végezve éhgyomorra és reggeli után 2 órával – javasolja Mangó doktornő.

Emellett hozzátette azt is a gyöngyösi orvos, hogy szerinte, aki 10 fölötti értéket mér bármikor is, feltétlenül keresse fel a háziorvosát. Ugyanakkor a megelőzésben segíthet a megfelelő D-vitamin-bevitel és az akár hónapokig is szedhető bélflórajavító is a gyakorló orvos szerint.

Kik a veszélyeztetettek?

– az inzulinrezisztensek

– azok, akiknél már fordult elő terhességi cukorbetegség

– akiknek magas az éhgyomri vércukruk, de még nem cukorbetegek

– és főként azok, akiknek a családjában nagyszülőkig/dédszülőkig visszamenően előfordult már cukorbetegség

A cukorbetegség árulkodó jelei

– több folyadékot fogyaszt

– többször éhes

– elmúlt időben fogyott

– változékony vérnyomás, pulzus

Mit tehetünk a megelőzésért?

– ellenőrizzük háromhavonta a vércukorszintet

– biztosítsuk a megfelelő D-vitamin-bevitelt

– javítsuk a bélflórát

Illusztráció: Shutterstock