Vajna Timi előszeretettel mutatja meg testét Instagram-oldalán, de a mostanában közzétett képei nem aratnak osztatlan sikert a rajongói körében - írja a Life.hu.

Sokan úgy gondolják, hogy Timi már túlságosan vékony, ennek a véleményüknek már korábban is hangot adtak. "Ez már túlságosan csont és bőr" - írták egy korábbi fotójára, egyesek pedig a most közzétett képe alapján is erre a következtetésre jutottak: túl vékonynak tartják.

