Novák Henriett már 11 éve, hogy megcélozta Hollywoodot és nulláról kezdte életét a távoli Amerikában, ahol eleinte alkalmi munkákból élt, melyről a Tényeknek mesélt korábban. Amikor kellő nyelvtudással és tapasztalattal rendelkezett, elkezdett castingokra járni és szerencsével is járt, azóta már világsztárokkal is forgatott, például Dwayne Johnsonnal is dolgozott már együtt. A színésznőre kinn talált rá a szerelem hét évvel ezelőtt és párjával már közös vállalkozásuk is van, egy sikeres ingatlanirodát vezetnek együtt.

A 36 éves, szlovák születésű Henriett és Jason Hastings nemrég jelentették be a nagy hírt közösségi oldalukon, hogy új taggal bővül a családjuk.