Gabriella élete végéig bánni fogja, hogy esélyt adott Gy. Attilának. A férfi a Facebookon ismeretlenül írt neki egy üzenetet, majd találkoztak. A kapcsolatukból szerelem lett, de a jó viszony nem bizonyult tartósnak, ezért az akkor már egy kislányt nevelő nő szakítani kívánt az agresszív udvarlójával - írja a Bors.

A bosszú hajtotta



A férfi ebbe nem törődött bele, ezért két társa segítségével elrabolta a lányt. Gabi megszökött és a rendőrséghez fordult. Attila négy hónapot töltött letartóztatásban. A férfi rettegett attól, hogy jogerősen is börtönbüntetésre ítélik, ezért megpróbálta a volt kedvesét rábírni, hogy vonja vissza a feljelentést.



A lány nem volt hajlandó, hogy visszavonja a feljelentését, ezért Attila február 5-én személyesen felkereste a kemecsei lakóhelyén, kicsalta a közeli mezőre, ahol aztán brutálisan megverte, és mindkét szemét kinyomta.





Bátyja a fehér botja



Gabriella most mindenben a családja, és főleg a egyik bátyja segítségére szorul.

Én vagyok a vakvezető kutyája és a fehér botja

– nyilatkozta a Borsnak Róbert. A férfi a kemecsei cigány közösség egyik első diplomás tagja. Szociális munka szakon végzett, és részt vett a pünkösdista keresztény közösség lelkészképző kurzusán is.

Isten tartja bennünk az erőt, hogy képesek legyünk elviselni a helyzetünket. Gabica egy gyönyörű és okos lány. Éppen érettségizni készült volna, amikor Attila a látásától megfosztotta. Szeretetben nevelte a négyéves kislányát, Mirát. Nagyon ragaszkodnak egymáshoz

– mesélte a fiatal férfi, aki kész mindenét pénzzé tenni, hogy Gabriella egyszer újra láthasson.

Házától, kocsijától is megválik



Éjt nappallá téve böngészem a szakirodalmat, így megtudtam, hogy a tudósok néhány évvel ezelőtt kifejlesztettek egy bionikus szemet. Tudni kell, hogy tulajdonképpen az agyunkkal látunk, a szemünk csupán felveszi az ingert. Ez az eszköz ez utóbbi funkciót tölti be.

A módszert még tökéletesíteni kell, és akár hosszú évekig is eltarthat, mire lehetőség lesz rá, hogy a húgom is kipróbálhassa. Az biztos, hogy akár a kocsimat és a házamat is hajlandó vagyok eladni, ha az kell hozzá, hogy a testvérem újra lásson

– fejezte be Róbert.

Piros szín jut eszébe a Napról



Gabriella nagyon hálás a bátyjának.

Mindig is közel álltunk egymáshoz, ami most még jobban erősödött. Tudom, hogy számíthatok rá, de egy nap muszáj lesz önállóan is boldogulnom. Attilának sosem leszek képes megbocsátani, hiszen megfosztott attól, hogy lássam a kislányomat felnőni



– mondta a 22 éves nő.

- Az Úr minden nehézségen át fog lendíteni, most is igyekszem megélni az élet örömeit. Szeretek kimenni a napra, mert amikor az arcomat éri, egy kellemes pirosas színt érzékelek. Az álmaimban persze még látok, hiszen megvannak a vizuális emlékeim. Ezekből táplálkozom, és igyekszem talpra állni, hiszen meg kell tanulnom a vakon élni – fejezte be Gabi.