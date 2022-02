“Kesjár Csaba 60, a teljes történet” címmel jelent meg könyv a magyar autósport egyik legnagyobb legendájáról. A tragikusan fiatalon, 26 éves korában edzésbalesetben elhunyt versenyző lehetett volna a Forma-1 első magyar pilótája. Halálának oka máig sem tisztázott - írja a Bors.

Az utolsó fotón még együtt ebédelt menyasszonyával, Imolával, majd percekkel később kocsiba ült, hogy teljesítse az edzéskörét a Forma-3-as bajnokság norisringi futamán. Nem sokkal később 200 kilométeres sebességgel csapódott a gumifalnak, s nem tudták megmenteni az életét.

Kesjár Csaba tragédiája családja, barátai és szurkolók millióinak álmát törte össze, a sportoló a 80-as évek nagy sztárja volt Magyarországon. Harle Tamás újságíró ma megjelent könyve többek között azt is kutatja, miért kellett meghalnia a sportolónak.

A család és a rajongók sosem tudták elfogadni, hogy szimpla baleset történt Forrás: Bors

- Az aszfalton nem volt féknyom, ezért szóba került, hogy Csaba önkezével akart véget vetni az életének, ezt el lehet vetni. A könyvben azt is leírom, miért gondoltak erre

– nyilatkozta a Borsnak a szerző, aki a Nagy Béla-program támogatásával írta a könyvet.

A hivatalos verzió, hogy az autóból kifolyt a fékfolyadék… Fontos kiemelni, hogy ma már jó eséllyel épen szállt volna ki a kocsiból Kesjár, akinek életét a fej körüli glória, valamint az összeláncolt kettős gumifal mentette volna meg.

Csaba édesapja és menedzsere, a 2007-ben elhunyt Kesjár János amellett érvelt, hogy szabotázs történt. Szerinte a pilóta német csapata nem tett meg mindent a biztonságért, de ezt sem bizonyították soha.

A352 oldalas, rengeteg fotóval illusztrált könyv a tragédia utóélete, az oknyomozás mellett részletesen kitér arra is, mekkora esélye lett volna Csabának a Forma-1-re.

Forrás: Bors

- A terv az volt, a Hungaroringet is neki építették. Akkor úgy gondoltuk, hogy két-három év múlva ez összejöhet, ma már úgy vélem, talán 20 százalék esély volt rá.

A könyv érzelmileg egyik legsúlyosabb része Kesjár menyasszonyának visszaemlékezése. Imola együtt töltötte az utolsó 26 órát szerelmével, a Thököly útról indulva a norisringi pályán is. A csapatboxban eredetileg nem értette, miért nem ért be a férfi, hamarosan azonban szembesült a tragédiával. Mint ahogy Csaba édesapja is, aki akkor ért ki a pályára, amikor fia holttestét az autóba helyezték.