A sporton belül talált rá a szerelem Liu Shaoangra, az immár kétszeres olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó évek óta egy párt alkot Makoviny Tiffany magyar bajnok rúdtáncossal - szúrta ki az Origo.

A sportágában már edzőként is dolgozó lányt két éve fotózták le Ádóval kéz a kézben, internetes források szerint 2019 ősze óta alkotnak egy párt a fiatalok. A kapcsolatuk elmélyülését jelzi, hogy Tiffany vasárnap a Liu testvérek édesanyjával együtt nézte végig az 500 méteres olimpiai futamokat, közösen szurkolták ki a fiatalabbik testvér világraszóló sikerét. A lány le is fotózta az édesanyát, ezt a képet maga Shaoang is megosztotta közösségi oldalának történetében.

A gyorskoris fiúk nagypapája elismerte a lapnak, régóta tart a fiatalok között a szerelem.

"Ismerem én is Tiffanyt, nagyon kedves lány" – mondta Szabó Sándor. Tiffany volt az, aki az elmúlt hetekben is tartotta a lelket a fiúban. Mint ismert, Shaoang kevéssel a téli olimpia előtt koronavírusos lett, sokáig kérdéses volt, hogy egyáltalán elindulhat-e az olimpián. Borzasztó érzés lehetett ez számára, mivel hónapok óta távol volt a családjától és szeretteitől pont azért, hogy ne érintkezhessen senkivel, és ne kapja el a koronavírust.

Forrás: Facebook

"Teljesen más lett így a felkészülés hajrája, más volt itthon edzeni azokkal, akik nem jutottak ki az olimpiára. Furcsa volt az is, hogy egy nappal a versenyek előtt érkeztem meg a helyszínre"

– mondta Shaoang, aki végül egy aranyéremmel és két bronzéremmel zárta a pekingi játékokat, s lett minden idők legeredményesebb magyar versenyzője a téli olimpiákon.

Nem sokat lazíthat Peking magyar hőse. Shaoang március elején száll újra a harcba, a montreali világbajnokságon lehet legközelebb szorítani a kétszeres olimpiai bajnokért, utána viszont hosszabb pihenőre vonul. Akkor végre sok időt tölthet kettesben a szerelmével. "Az olimpiai időszak után hosszabb pihenés is lehet, aztán készülhetünk a következő nagy célra. Négy év múlva Milánóban lesz olimpia" – mondta a sportoló.

Ádó nagypapája, az egykori kiváló birkózó és ejtőernyős Szabó Sándor bizonytalan volt azt illetően, hogy unokája megnyeri-e az 500-as versenyt.

"Amikor idehaza napokig tesztelték koronavírussal, egyre idegesebb lettem – emlékezett a 72 éves Szabó úr. – Kisebbik unokám azonban így nyugtatgatott: Papa, ne félj, ott leszek Pekingben."

Amennyiben a többiekkel együtt utazott volna, úgy az 5000-es váltót is megnyerik, amint tették azt 2018-ban Pjongcsangban, húzta alá a nagyapa, aki az aranyérem megszületése után borotvát ragadott, és megszabadult két hónapos szakállától. Annak növesztésére az első egyéni pekingi bajnoki cím születéséig Liu Shaolin Sándor, a nagyobbik unoka kérte meg. Tőle az 1000 m-es döntő után a vezetőbíró lopta el az aranyérmet, húzta alá Szabó úr.

Borítókép: MTI