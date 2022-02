A válása óta nem szívesen beszél a magánéletéről Mádai Vivien, ami nem csoda: már kétszer is megégette magát a szerelemben. Az utóbbi időben azonban úgy tűnik, megérkezett az a férfi az életébe, akinek képes lesz újra kinyílni, hiszen az Instagram-oldalán egyre csak gyarapodnak az olyan rejtélyes bejegyzések, melyek tanúsága szerint Vivien szíve foglalt.

Fotó:TV2

Két házassága nem sikerült

A műsorvezető először 2011-ben ment férjhez. Bencével rövid ideig tartó, de annál elsöprőbb szerelem volt az övék, hét hónapnyi együttlét után, a családtagjaik tudta nélkül, Miami homokos tengerpartján mondták ki a boldogító igent. A házasságuk azonban nem tartott sokáig, mindössze nyolc hónapig, 2012-ben elváltak egymástól.

Mádai Viviennek egy év kellett, hogy tovább lépjen, 2013-ban találkozott a jóképű fogorvossal, Zoltánnal, akivel első látásra egymásba szerettek. Négy hónapja voltak együtt, amikor Vivien teherbe esett, 2014-ben kötötték össze hivatalosan is az életüket. A hosszú, hét évig tartó házasságuk alatt megjárták a mennyet és a poklot is, a műsorvezető a szülése után depressziós lett, de sok türelemmel és szeretettel végül sikerült együtt kijönniük a gödörből.

Mádai Vivien és volt férje, Zoltán hét évig voltak együtt Fotó: Bors

A szerelmesek látszólag jó kapcsolatban életek, ezért is lepte meg a közvéleményt, hogy idén februárban bejelentették: külön utakon folytatják. A párhoz közelállók szerint viszont a külvilág semmit sem látott a valóságból: már évek óta válságban volt a kapcsolatuk, és végül teljesen eltávolodtak egymástól. Pedig voltak jelek… Visszaolvasva a műsorvezető régi nyilatkozatait látszik, hogy sok szomorú pillanatban volt része a szőkeségnek.

Mádai Vivien már 2016-ban arról beszélt egy magazinnak, hogy a kisfiúk megszületése után nagyon kevés idejük maradt egymásra a férjével, de igyekeznek felülkerekedni a gondokon. Most már tudjuk, hogy öt évig próbálkoztak.

Új remények

A műsorvezetőről először tavaly decemberen jelentek meg olyan Instagram-fotók, melyeken nyoma sem volt a szomorúságnak, sőt! Mintha kivirult volna. Szexi fehérneműs képet osztott meg, ami ugyan reklám volt, mégis arról árulkodott, hogy Vivien jól érzi magát a bőrében. Aztán következett egy szintén decemberi bejegyzés, amin baloldalt alul egy férfi lába látszik…

Hogy véletlenül hagyta a képen a híresség, vagy sem, azt nem tudni. A rajongók persze azonnal kérdezgetni kezdték, hogy újra szerelmes-e, de Vivien senkinek sem válaszolt. Karácsonykor újabb poszt érkezett, itt már annyit lehetett látni, hogy a műsorvezető egy férfi kezét simogatja.

Vivien karácsonykor a férfi kezét simogatta Fotó: Instagram

Januárban egy spanyolországi kiruccanás alkalmával hátulról már láthattuk is a titokzatos hódolóját, februárban pedig azt is megtudhattuk, hogy eljegyezték egymást.

Februárban egy meseszép gyűrűre lettek figyelmesek a rajongói Fotó: Instagram

A férfi kiléte azonban titok maradt. Eddig...

Munkahelyen találkoztak először

Bár Vivien azóta sem mondta el nyilvánosan, hogy ki a szíve választottja, a Borsnak sikerült megtudnia, hogy egy igen sikeres ügyvédről van szó, aki a szakmája egyik kiválósága, nemzetközi szinten is elismert szaktekintély. A magasan iskolázott (mint ilyen, valószínűleg anyagilag is jól megbecsült), és emellett az átlagosnál is sármosabb férfi, fiatalos, de korban tökéletesen illik Vivienhez. Információink szerint a szerelmeseket Vivien egyik munkatársa mutatta be egymásnak és már az első percben szimpátia lobbant köztük. A viszonyuk barátságnak indult, aztán egyik pillanatról a másikra fordult át szerelemmé. Azon kevesek szerint, akik már találkoztak az új párossal, Vivien és a férfi tökéletesen összeillenek, mindkettőjüknek jó humoruk van, de abban is megegyezik a személyiségük, hogy kellő komolysággal, felelősségteljesen állnak az élethez.

A Bors szerette volna az új szerelemről megszólaltatni Mádai Vivient is, de a műsorvezető lapzártáig nem reagált semmilyen megkeresésükre.