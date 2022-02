Már lassan három hónapja, hogy elvesztettük az ország legikonikusabb együttesének, az Omegának frontemberét, Kóbor Jánost. Feketébe borult az ország és a zenész szakma. Ám nem csupán a közönségnek és zenésztársaknak hiányzik – ahogyan a zenekarból többen is fogalmaztak – a „szakrális személyisége” –, hanem kislányának, a 15 éves Lénának és hátrahagyott feleségének, Zsókának is fel kell dolgoznia a feldolgozhatatlant. Zsóka budai exkluzív ruhaboltja bezárt a tragédia idején, az özvegy ugyanis képtelen volt emberekkel találkozni. Most azonban a Bors megtudta:

Kóbor János özvegyének mára sikerült elég erőt összeszednie ahhoz, hogy újra megnyissa butikját.

Munkába állt a gyászában

Míg Léna a tanulásban, édesanyja a munkájában talál menedéket. Abban a kis ruhaboltban teszi ezt, melyet még együtt nyitottak meg férjével. A zenész és felesége többször látta vendégül a sajtó munkatársait az üzletben, ahol büszkén vezették körbe az érdeklődőket. A Léna Fashion Zsóka számára mindig is nagy szerelem volt. Női beszélgetések gyakori színhelye, egy rövidke budai bevásárlóutcában. A zenész lánya, Léna is nem egyszer megfordult a családi üzlethelyiségben, édesanyjával gyakran válogattak ott különleges ruhadarabok között. A fiatal özvegy most úgy tűnik, az elengedés legnehezebb részén túl van, ugyanis a napokban többeknek feltűnt, hogy újra kint a nyitva tábla. Ráadásul nem akárki áll a pult mögött.

Forrás: Bors

Még képtelen beszélni

Kíváncsiak voltunk tehát, hogy a bolt körüli teendőket alkalmazottra bízta, vagy ő maga rendezi ügyeit, ezért személyes látogatást tettünk Zsókánál. A talpig feketébe öltözött feleséget kisboltja előtt kérdeztük. Erős kisugárzása volt, amikor megszólítottuk. Kedvesen, de mégis határozottan utasította el kérésünket, azt mondta, még nem képes beszélni a fájdalmáról. Arca derűs volt, de szemeiben még a mély szomorúság ült. Megköszönte az érdeklődésünket, és visszament dolgozni. A kis üzletben láthatóan egyedül ténykedik, és a luxuskelméket pakolja, igazgatja. A boltban csend és precíz tisztaság honol, a drága holmik szépen sorakoznak a kirakatban.

Új életet kezd?

A fiatalon megözvegyült Deme Zsóka egyébként tanári pályára készült, majd modellkedésből élt, s végül üzletasszonnyá képezte magát, és férje mellett ő is mindig dolgozott. Így nem csoda az sem, hogy boltját alkalmazott nélkül a nő viszi tovább, mint ahogyan a gyönyörű panorámás budai villa körüli teendőkkel is neki kell megbirkóznia. Annyi biztos: most nem lehet könnyű a dolga.

Nagy a korkülönbség

Kóbor Jánosnak két gyermeke van, Kóbor Léna (15), és Dániel (46). Mindketten más édesanyáktól születtek. Úgy hírlik, Dani a régi balatoni családi házukban él, Balatonaligán, míg Léna édesanyjával lakik Budapesten. A korkülönbség Zsóka és a legendás énekes között is 22 év volt.