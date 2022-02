Egy négyemeletes komáromi ház harmadik szintjén, kétszobás lakásában fogadott minket a január 4-én, 80 évesen elhunyt Dobos Attila kedvese, Hatvaniné Erzsó, aki még mindig képtelen elfogadni azt a tényt: élete szerelme nincs többé. Erzsó minden nap otthonában gyakorol, énekli Dobos Attila slágereit és féltve őrzi azokat az relikviákat, amiket a zeneszerzőtől kapott. Köztük kéziratokat, kottakönyveket, videókat, a világjárvány miatt tavaly elmaradt esküvője előtti menyasszonyi képeket, gipszszobrokat és régi bakelit lemezeket. Dobos Attila három, eddig nem hallott szerzeményét is múzsájára, Erzsóra hagyta - írja a Bors.

Lesz még pár dal, amit az én drága Attilám szeretett volna, ha én éneklem el, azok a kettőnk dalai. Mind a három lírai dal, amilyen az én Drágám is volt. Ezeket már megmutattam egy hangmérnöknek, csak sajnos még nem találtunk időt arra, hogy felvegyük.

Igyekszünk minél előbb sort keríteni a munkákra – kezdte a Borsnak Erzsó, aki azt is elárulta, hogy a három új dal még a „fiókban” pihen, de tervezi, hogyha sikerül a stúdióba jutni akkor ki is szeretnék azokat adni.

Forrás: Bors

Dobos Attila szerette volna, ha ezeket a dalokat menyasszonya énekli fel.

– Amíg élek addig tovább viszem a szerelmem emlékét. Ezért is szeretném majd minél előbb felvenni és kiadni a dalait. Amíg éneklem és éneklik a dalait addig tovább él az emberekben

– mondta Erzsó, majd érdeklődésünkre hozzátette:

– Rengeteg emléket őrzök a szívemben és az otthonomban az én édesemről. Az egyik féltett kincsem egy mágnesszalag, amin Attila interjúja van az az általa szerzett, 1990-es Ember tragédiájáról. A felvételhez adott nekem egy jegyzetet is, amiben a saját kezével írta le a válaszait a operáról. Ebből a felvételből több is volt így természetesen gyerekeinek is jutott belőle.

– Minden szavunkban ott volt szeretet, rengeteg képet és videót is őrzök a telefonomon a közös perceinkről. Napközben is meg szoktam nézni őket, napról-napra egyre jobban hiányzik. Mindig eszembe jut, amikor együtt voltunk mennyire nagy volt az boldogságunk és szerettük egymás felé – fejezte be gondolatait Erzsó.