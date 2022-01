Rúzsa Magdi már az újévet is a kórházban töltötte, azóta felügyelik az orvosok a terhességét – az énekesnő ugyanis hármas ikreket vár, és már egy ideje mindenórásnak számít, hiába csak a 32. hétben jár - írja az Origo.

Rúzsa Magdi FORRÁS: RÚZSA MAGDI

"Szerencsére minden rendben, szépen növekednek a babák, és én is jól bírom még a terhelést. Vannak könnyebb és nehezebb napok. Több hónapja alig alszom, és ezt nyilván érzem sok szempontból, de ezt az áldozatot meg kell hozni, hogy ők jól legyenek. Már körülbelül öt kilónyi baba van a pocakomban, ami nagyon jó, de ez még közel sem a vége, szóval kell a biztatás, amit a család, a barátok és a zenekar részéről meg is kapok napi szinten. Nem is gondoltam volna, de egy valóban egy-egy >>Hajrá! Bírod még!<< is nagyon sokat számít" – mondta most a Hot! magazinnak Magdi.