Először a jutalomjáték során sérült meg úgy a combja, hogy orvost kellett hozzá hívni. Ki is kellett hagynia két napot, csak a pálya széléről biztathatta csapattársait. De az Exatlon Hungary All Star első párbaja miatt roppant fontos második végjátékra jobban lett, engedték is neki a versenyzést.

Talán a túlzott nyerni akarás lett a végzete... Az első futamában félredobott minden óvatosságot, és egy olyan tengeri pályán akart ész nélkül száguldozni, amit még egyik játékos sem látott. Az utolsó előtti akadálynál rosszul ugrott, leérkezéskor megsérült a talpa, s bár még ment pár lépést, utána a földre rogyott. Még a Bajnokok is odarohantak, végül együtt támogatták le a pályáról - írja a Bors.

Fotó: TV2

A sarokcsontja sérült meg Zalánnak, további vizsgálatokra van szüksége

– jelentette be Monoki Lehel műsorvezető az aggódó versenyzőknek.

A sors ismétli önmagát? Emlékezetes, hogy Zalánnak a második évadban sérülés miatt lett vége az Exatlonjának, és most megint az orvosoktól függ, mi lesz vele...