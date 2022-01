Idén 50. alkalommal adta közre időjárás-előrejelző naptárát Dávid Mihály. A nyíregyházi nyugdíjas mérnök speciális számításokkal készíti el minden évben az előrejelzést, ami nem napra pontos, inkább tendenciákat jelez. Nézzük, mi várható 2022-ben!

Dávid Mihály öt előrejelzést készít minden évben: külön Észak- és Dél-Dunántúlra, Észak- és Dél-Alföldre, valamint Budapestre és környékére. Naptárához jobbára postán lehet hozzájutni vagy közvetlenül tőle rendelhető. Mint hangsúlyozza: az előrejelzés a változások tendenciájára utal, az időjárás az év folyamán – aktuális légköri változások, hatások miatt – akár jelentősen is eltérhet. A Ripost7 a Budapest környéki előrejelzés alapján foglalta össze, mire számíthatunk – íja a Bors.

Szeszélyes lesz a március

Dávid Mihály előrejelzése szerint a január szokatlanul melegnek indul – ezt már meg is tapasztaltuk. A tavaszias időjárásnak egy hidegfront vet véget és január közepén téliesre fordul.

Az előrejelzés szerint éjszaka kemény fagyokra lehet majd számítani, de napközben ritkán lesznek mínuszok. Január második felében ismét szokatlanul meleg lesz, majd a hónap végén, február elején ismét lehűlés várható. Február közepétől melegszik az idő, de márciusban kétszer is erős lehűlés várható: a hónap közepén még havazás is lehet. A tavaszt csak az április hozza majd el.

Júliusban kánikula várható

Aki hazai nyaralást tervez, legjobb, ha júliusra időzíti azt. Áprilisban folyamatosan melegszik majd az idő, a hónap utolsó harmadában akár 25 fok is lehet napközben, nem várható sok csapadék. Májusra kicsit visszaesik a hőmérséklet, a hónap közepén jelez a naptár egy lehűlést, ami után ismét emelkedik a hőmérséklet. Nagyobb esőzés 5–7. körül, majd a hónap közepén és végén is várható, ahogy a mondás tartja, ez aranyat ér. Június 10. körül már a 30 fokot is elérheti a nappali felmelegedés, de azt lehűlés követi. A július ígérkezik a legmelegebb hónapnak, a legnagyobb kánikulát a Dávid-naptár a hónap utolsó harmadára jelzi, és a júliusi éjszakák sem lesznek hidegek. Augusztusban már kevésbé várható hőhullám, a tavalyinál hűvösebb lesz a hónap.

Rövid lesz az indián nyár

A szeptember eleje még kellemesnek ígérkezik, a hónap második felében azonban egy erős lehűlés vet véget a rövid indián nyárnak. Éjszaka már fagypont alá hűlhet a levegő, és napközben sem lesz több 15–20 foknál. A hónap vége hoz egy kis felmelegedést, de ekkor már nem emlékeztet az időjárás a nyárra.

Október közepén várható még néhány szép nap, 20, akár 25 fokos nappali felmelegedés, de csak 1-2 napig. A novemberrel aztán beköszönt a hideg.

Szokatlanul korán érkezik a tél

A Dávid-naptár előrejelzése szerint novemberben hirtelen és gyorsan lehűl a levegő, a hónap közepétől fagyok, 20-a után havazás is várható. December elején már nappal is alig 0 fok fölé megy a hőmérséklet, éjszaka kemény fagyok lehetnek. Karácsonyra azonban ismét melegszik az idő, ha ennek megfelelően alakul az időjárás, akkor idén sem lesz fehér karácsonyunk és szilveszteréjszaka sem kell fagytól tartanunk. Év végére idén is enyhülés várható. Havazásra inkább december első felében lehet számítani.