Virág András elvesztette imádott édesanyját. András exkluzívan csak a tenyek.hu-nak beszélt érzéseiről.

„Édesanyám volt az az ember, aki a világon a legfontosabb volt számomra, ezért is nehéz múlt időben beszélnem róla. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki, hiszen rengeteg áldozatot hozott értem. Amivé váltam, azt neki köszönhetem, mindig ő állt mögöttem.

Ő volt az is, aki mindig zavarba tudott hozni, ami a szívén, az a száján volt, és nem félt kimondani semmit. Mindent meg tudtunk beszélni, és bármin össze tudtunk veszni, ami soha nem tartott sokáig, mindig számíthattunk egymásra. Nagyon kemény és határozott anyuka volt, mindent megtett a gyerekeiért, mindig ott volt nekünk. Nagyon bízom benne, hogy azt a fajta mentalitását és hozzáállását örököltem tőle" - mondta a karatés.

Hatalmas veszteség érte, úgy érzi, örökké hiányozni fog az anyukája Forrás: TV2

Hozzátette, édesanyja mindig addig ment, amíg véghez nem vitte, amit elhatározott, hogy segíteni tudja családját.

"Önzetlen volt és mindenkinek segített. Annyi mindent szerettem volna neki még megmutatni, hihetetlen, hogy ezeket már nem tehetem meg. De van pár ígéret, amit neki tettem, ezeket mind meg fogom valósítani.

Nagyon büszke volt mindannyiunkra, és szeretném, hogy ez így maradjon. A legnagyobb rajongóm volt, nekem pedig ő volt a mindenem. A világ legjobb édesanyja volt. Nagyon szerettem, szeretem őt.

Rettenetesen hiányzik és ez így is marad, de hallom most is, ahogy mindig mondta nehéz helyzetekben: "Fiam az élet nem áll meg és menni kell tovább!" Érte kell erősnek lennem, mert ő is így akarná.”