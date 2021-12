Elmondta: februárban hagyományteremtő szándékkal rendezik meg a Várkert bazárban a Central European Tourism Forumot, amely a közép-európai régió egyik - ha nem a legjelentősebb - szakmai programja lesz, mindez a V4 magyar elnöksége évében. Az egy héten át tartó rendezvényen a közép-európai turisztikai innovációkat, technológiai megoldásokat állítják a középpontba. A rendezvény Európa és Közép-Európa lehetőségeit vizsgálja a turizmus-vendéglátás területén és arra fókuszál, milyen lehetőségek vannak a koronavírus-járvány utáni időkben Európa, Közép-Európa "újraindítására" - fogalmazott.

Hozzátette, a rendezvényen helyet kap a szállodaipar, a gasztronómia, az egészségügyi turizmus és a rendezvényszervezés is, de "összehozzák" a szakma külföldi és belföldi döntéshozóit, neves szakembereit, akik tudományos konferencián, illetve panelbeszélgetéseken vitatják meg a kérdéseket. A workshopon pedig szakmai szereplők és vásárlók találkozhatnak; ide a visegrádi országokból is érkeznek szolgáltatók és vásárlók - jegyezte meg.

Guller Zoltán elmondta: 500-600 embert várnak a rendezvényre, akiknek valódi ráhatása van arra, hogy Közép-Európában a turizmus az elsők között, a leggyorsabban tudjon talpra állni Európában.

Az MTÜ vezérigazgatója beszámolt arról is, a fórum utolsó napja egy gasztrofesztiválba "fut bele", sikerült ugyanis megállapodniuk arról, hogy a Michelin történetében először többnapos gasztrofesztivált szervezhessenek közösen, amelynek része a Michelin díjátadó-gála is. Ez hatalmas turisztikai reklámot jelent az országnak - jegyezte meg. Guller Zoltán példaként említette, hogy az MTV-díjátadó gálának január végéig zajlik a médiakampánya, de november 30-ig 2 millió 683 ezer közösségimédia-posztot generáltak az itt fellépő művészek, ami pénzben nehezen kifejezhető, de többmillió eurós értékű reklámot jelent az országnak.

A Michelin-gasztrofesztiválról azt mondta, hazai és külföldi Michelin-csillagos séfek, influenszerek mutatják be a magyar gasztronómia sajátosságait, különlegességeit, és kiemelt szerepet kapnak majd a helyi alapanyagok. Komoly hangsúlyt fektetnek majd a vidék gasztronómiájára is, például neves séfek influenszerekkel utazzák be Magyarországot és mutatják be a turisztikai térségeket, helyi ízeket a világ gasztronómia iránt érdeklődő közönségének. Emellett gasztrofesztivált rendeznek a Budai várban is, ahol valamennyi magyar Michelin-csillagos séf és étterem bemutatkozik, de szerepet kapnak a vidéki, magas színvonalon működő éttermek is.

Guller Zoltán arról is beszámolt, hogy 2022 márciusában Budapesten rendezik meg a Bocuse d'Or európai döntőjét, a zsűri itt választja ki a séfeket, akik csapataikkal a 2023-as döntőben képviselhetik országukat; 2016-ban volt utoljára ez a rendezvény Budapesten. A vezérigazgató szerint ezen az eseményen is Magyarország termékei, kulináris sokszínűsége, turisztikai kincsei kerülnek majd előtérbe, és azért is fontosnak nevezte a rendezvényt, mert magyar séfek százai tudnak tanulni Európa legjobbjaitól.

