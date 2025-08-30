Vendéglátás felsőfokon: Miért zarándokolnak el az emberek ebbe a mádi étterembe? (galéria, videó)

Amikor valaki Mádra érkezik, azonnal megérinti a hely különleges hangulata. Történelmi kőházak, rendezett porták és végtelennek tűnő szőlőtőkék által ölelt táj már önmagában is felemelő. Ember és természet olyan évszázadok óta fennálló harmóniája ez, ami az egyszerű belecsöppenőt percek alatt áthatja. Ebben a páratlan környezetben található az Édes Mádkám, ami tökéletesen illeszkedik a hegyaljai miliőbe, miközben a modern vendéglátás magas színvonalát képviseli.

Vendéglátás felsőfokon

Profi vendéglátás, barátságos légkörben

Az Édes Mádkám vonzereje nem csupán a felújított épületben vagy a kilátásban rejlik, hanem abban a profizmusban, ahogyan a vendégeket fogadják. A belépés pillanatától érezhető, hogy a vendég van a középpontban. A személyzet kedvessége és felkészültsége olyan légkört teremt, ami elegáns, mégsem feszengős. A belső tér tele van ötletes megoldásokkal, ahol a modern technika és a dizájn finoman mesél a borvidékről, hozzájárulva a teljes élményhez.

A siker mögött: a csapat

A siker mögött mindig ott van az emberi tényező, ami az Édes Mádkám esetében a tulajdonosok és a séf szoros együttműködését jelenti. A hely szívét és lelkét a két tulajdonos elhivatottsága adja; személyes jelenlétük és figyelmük teremti meg azt a vendégközpontú légkört, amiért a látogatók visszatérnek. Ezt a víziót valósítja meg nap mint nap a konyhában a séf, akinek magabiztos szakmai tudása és a minőség iránti elkötelezettsége hozza létre azt a színvonalat, ami az éttermet jellemzi.

Az ételek már papíron jól hangzanak. A konyha filozófiájának középpontjában a Zemplén és a hegyaljai vidék legjava áll. A séf vezetésével a tányérokra kerülő fogások a szezonalitás és a helyi termelők iránti tisztelet jegyében születnek. A hagyományos ízek modern konyhatechnológiával párosulnak, az eredmény pedig letisztult, elegáns és kreatív kompozíció, amely tökéletes összhangban van a tájjal és a borvidék nemes italaival.

Nálunk a Zemplén diktálja az étlapot. Azzal dolgozunk, amit a szezon és a helyi termelők adnak, ez a konyhánk alapja

-mondja Tomi, a séf.