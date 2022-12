Laïdouni a tunéziai válogatott mindhárom vb-meccsén kezdőként lépett pályára. A Dánia elleni találkozó után megválasztották a mérkőzés legjobbjának, a címvédő Franciaország elleni 1-0-s sikerből pedig gólpasszal vette ki részét. Ilyen előzmények tükrében nem csoda, hogy a Fradi sportigazgatója, Hajnal Tamás is megerősítette, hogy óriási érdeklődés van Laïdouni iránt.

Folyamatos érdeklődés van iránta. Ha olyan ajánlat érkezik, ami minden fél számára megfelelő, akkor nem gördítünk akadályt a távozása elé

– nyilatkozta a Ripostnak Hajnal Tamás.

Ha a Fradi pénzt szeretne kapni Laïdouniért, akkor a januári átigazolási időszakban muszáj eladni, ugyanis 2023 nyarán lejár szerződése.

A Cultura Redonda nevű argentin sportoldal portrét készített Laidouniról és kiemelte, hogy a tunéziai focista kész visszatérni Franciaországba. Viszont két brit oldal, a liverpool.com és a HITC (Here Is The City) azt állítja, a hatszoros BL-győztes sztárcsapat is felfigyelt a 28-szoros tunéziai válogatott focisáraa. Jürgen Klopp csapatában a brazil Fabinho cseréjének szeretné megszerezni Laidounit.

Az angolok kiemelik, Laidouni univerzális játékstílusa remekül passzolna Klopp filozófiájához, támadásban pedig többet tudna hozzátenni a játékhoz, mint Fabinho.