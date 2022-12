A Brazília-Horvátország és a Hollandia-Argentína összecsapást. Ennek apropóján Pintér Attilával beszélgettünk, aki szerint mindkét mérkőzés szoros lesz, és a fegyelmezettség döntő lehet, miként az is, hogy melyik csapatnak lesznek a játékosai frissebbek fejben.

"A horvátok és a brazilok is megmutatták már a jobb és a kevésbé jobb arcukat a világbajnokságon, de minden meccs más és más. Biztos, hogy jól feltérképezik egymást a csapatok, ám lehet, hogy a szép játék helyett az eredményesség fog dominálni. Ettől függetlenül reménykedek benne, hogy jó mérkőzés lesz. A braziloknak fantasztikus játékosaik vannak, és szerintem most sokkal fegyelmezettebbek mind támadásban, mind pedig védekezésben. Persze, ez a horvátokra is igaz, akik az előző világeseményeken már megmutatták, hogy képesek komoly eredményeket elérni. A horvátok igazi erőssége, hogy csapatként tudnak messzire eljutni, viszont a brazil válogatottban több egyéniség van. Döntő lesz, hogy melyik csapat tudja jobban elviselni azt a nyomást, hogy egy meccsen dől el a továbbjutás. Nem szeretek tippelni, de azt mondanám, hogy 2-1 lesz a braziloknak" – mondta a Győri ETO FC 2013-as Aranycsapatának sikerkovácsa.

"Azt látni lehet, hogy Van Gaal visszatérésével a hollandok védekezése nagyon stabil lett, támadásban pedig nagyon hatékonyak. Remekül tudnak átváltani védekezésből támadásba, ráadásul gyors, agresszív és gólerős csatáraik vannak. Szerintem döntő lesz, hogy Messiék mennyire fogják tudni feltörni a hollandok fegyelmezett védelmét. Azt mondanám, hogy döntetlen lesz, 1-1 vagy esetleg 2-2, és a hosszabbítás vagy a tizenegyesek döntenek majd" - mondta a kétszeres magyar bajnok edző.

Pintér Attila tippjei:

Brazília-Horvátország 2-1

Hollandia-Argentína 1-1 vagy 2-2