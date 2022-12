Walid Regragui úgy véli, a Horvátország elleni szombati találkozó, mint harmadik helyért játszott mérkőzés a legrosszabb meccs egy világbajnokságon, amin sajnos nekik is játszaniuk kell.

„Nyilvánvalóan szerettük volna, ha a dolgok másképp alakulnak és ha a döntőben szerepelnénk, de van egy harmadik hely, amiért játszanunk kell. Dobogósok akarunk lenni, a harmadik hely jó lenne az imázsunknak – mondta a 47 éves szakember. – Azonban még ha meg is nyerjük a holnapi meccset, akkor sem fogjuk tudni elfelejteni, hogy nem jutottunk el a döntőbe, és nem tudjuk megnyerni a világbajnokságot. Nem szombaton, hanem vasárnap szerettünk volna játszani."

„Egyébként legyünk pozitívak, a játékosaimtól is ezt kérem, elvégre ez lesz a hetedik vb-meccsünk. Ha azt mondták volna bármelyik marokkóinak, hogy december 17-én még mindig a dohai világbajnokságon játszanak, szerintem büszkén és boldogan rábólintottak volna – folytatta Regragui. – Eddig húsz év alatt jutott hat vb-meccs, most pedig már itt sorozatban hat mérkőzést játszottunk. Ez felbecsülhetetlen, mert tapasztalatban is rengeteget nyertünk."

Reragui azt is elmondta, hogy aggasztja Luka Modric különleges motivációja a szombati meccsre, mivel várhatóan ez lesz a 37 éves horvát középpályás utolsó vb-mérkőzése, ami akár a válogatottbeli visszavonulását is kiválthatja.