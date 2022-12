A Marokkó elleni negyeddöntős vb-búcsú után felmerültek azok a hírek, hogy a portugálok szeretnék leváltani Fernando Santost és új szövetségi kapitánnyal készülnének a következő világeseményre.

A The Sun értesülései szerint a portugál válogatottól már megkeresték Mourinhót, akinek azt is megengednék, hogy az AS Románál betöltött vezetőedzői állását megtarthassa a 2024-es Európa-bajnokságig, persze kérdéses, mindehhez mit szólnának az olasz klubnál.

Amennyiben valóban Mourinho lesz a következő portugál szövetségi kapitány, döntenie kell majd Cristiano Ronaldo sorsáról, akit a Manchester Unitedtől kirúgtak november végén, ráadásul a vb egyenes kieséses szakaszában Santos a cserepadra száműzte.

Mourinho 2010 és 2013 között a Real Madrid trénereként már dolgozott Ronaldóval, és erre újra sor kerülhet, bár egyáltalán nem biztos, hogy a kétszeres BL-győztes edző számítana a válogatottban az ötszörös aranylabdásra, aki bejelentette, hogy továbbra is játszani akar a nemzeti csapatban.

Portugália márciusban kezdi meg a 2024-es Eb selejtezősorozatát, de már jóval előtte végleges döntést akarnak hozni a portugálok a következő szövetségi kapitány személyéről.