Elnézést szeretnék kérni minden olyan olvasótól, akik a franciáknak szorítanak, de ennek a döntőnek a nagy sztoriját nem ők adják,

hanem a világ legzseniálisabb focistája, Lionel Messi, akit most vasárnap látunk utoljára vb-n játszani.

Pedig amúgy nagy sztori a franciáké is, mert ha ők nyernek, akkor 60 éve nem látott esemény történik meg a világbajnokságon. 1962-ben volt legutóbb címvédés, akkor a brazilok érték el ezt a bravúrt, (korábban 1934-ben és 1938-ban az olaszok.) A francia siker és Mbappé újabb világbajnoki aranya sem kis történet, mert ebben az esetben Mbappé 23 évesen kétszeres világbajnok lenne, s 1962-ben Pelé is majdnem ugyanennyi idősen nyerte meg a második aranyát (Pelé egy évvel fiatalabb volt).

A góllövőlista élén

Szóval, van itt történet jócskán a franciákkal kapcsolatban, de ezeket majd úgyis leírja mindenki, ha ők nyernek. Azt viszont nem lehet elhallgatni, hogy a vb góllövő listáját Messi és Mappé vezeti 5-5 góllal, azaz könnyen lehet, hogy kettejük közül kerül ki a gólkirály, miközben a két négy gólos játékos is beleszólhat ebbe: a francia Giroud és az argentin Alvarez.

Ellenben most tényleg mindenki Messiről beszél. Magam el sem tudom képzelni, mi járhat az argentin válogatott 10-esének a fejében. Az eddigi négy vébé, amelyek közül 2014-ben ezüstérmet vehetett át, miután a németek legyőzték őket a döntőben? A másik három Messi-féle világbajnokság nem sorolható a sikertörténetek közé. Ez az ember úgy jött ide, Katarba, hogy előre megmondta: nincs, nem lesz folytatás, már ami a vb-szerepléseket illeti. Már ez is sokkal szimpatikusabb, mint az, amit a bukott Cristiano Ronaldo csinál, aki mostanság a 2024-es Eb-részvételéről beszél.

Lelki teher

De pont ezzel a kijelentésével tett magára óriási súlyt Messi, ami az első meccsen a Szaúd-Arábiától váratlanul elszenvedett vereséggel tovább nőtt.

De aztán valami megváltozott. Messi, akit eddig amolyan magának való focistának tartott a világ, a hátára vette az egész válogatottat. Már nem azt a játékost láttuk, aki a földet nézve nyilatkozik, nem azt a focistát láttuk, aki "magának" futballozik, hanem azt, aki vért iszik és minden egyes rezdülésével a csapat sikeréért dolgozik.

A hollandok elleni negyeddöntő utáni viselkedésén sokan megdöbbentek - amikor a meccs után egy sajátos előadást láthattunk tőle: "Mit nézel, te hülye? Menj oda vissza, te bolond... Menj vissza, úgy! – szólt ki interjú közben a holland Wout Weghorstnak. Sokak szerint ezért el kellett volna tiltani Messit, de arról nem szólt a fáma, hogy a meccs alatt Wout Weghorst végig provokálta Messit. De ez a Messitől oly szokatlan megnyilvánulás is azt jelezte, hogy ez az ember most kész meghalni a csapatért, a hazáért, Argentínáért. Ez pedig akár döntő faktor is lehet a franciák elleni döntőben.

Maradona szelleme

Ha Messi elődöntőbeli teljesítményét nézzük, akkor belőtt egy tizenegyest (a vébén már a harmadikat), s a harmadik argentin gól előtt csinált egy olyan cselsorozatot, amelyhez foghatót Maradonától láthattunk az 1986-os vb-n az angolok elleni negyeddöntőben.

A mára halott Maradona szelleme 1986 óta mindig ott lebegett az argentin csapat felett, hiszen a dél-amerikai együttes 36 éve nem nyert vb-t (legutóbb Maradonával Mexikóban), másrészt Messi nagyon hosszú ideje hallgathatja, hogy "igen zseni vagy, de Maradona világbajnok volt, te meg nem". Nos, ezt a szobrot is ledöntheti Messi, ha megnyeri a világbajnokságot. De a győzelme meg is mentheti ezt a vb-t. Katarban a kreatív támadófutballt teljesen eltemettük, a meccsek többségében a rombolás, az ellenfelek játékának elrontása, a védekezés tökéletesítése volt az elsődleges. Ezért is láthattunk annyi gyenge meccset, annyi 0-0-ra végződött összecsapást. Furcsa paradoxon ez, mert közben a szakemberek áradoznak, hogy ez a vb taktikai forradalmat és rengeteg újdonságot hozott. Ha az ő szemüvegükön keresztül nézzük, akár ez is lehet, bár nem tudom elképzelni, hogy a 24 meccs, amelynek az első félidejében 0-0 az állás, miféle forradalommal szolgál. Ám a végső ütközet még hátra van, s csak abban bízhatunk, hogy ennek a vb-nek a két legjobb csapata ezúttal nem az óvatos, mindent romboló focit választja.

Ám az argentinoknak ezzel együtt nem árt az óvatosság. Egy ember már le tudta őket győzni ezen a világbajnokságon. A szaúdi csapat edzője, Hervé Renard. Aki francia...