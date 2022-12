"Általában olyankor ülök le meccset nézni, amikor van rá időm, mert nem szeretem félbe hagyni. Eléggé fel tud paprikázni, hogyha valamelyik csapat nem úgy szerepel, ahogy szeretném - fogalmazott Lehoczki László, Spider mentőcsoport vezetője. - Mindig a jó focinak drukkolok. Úgyhogy az idei VB-n sincs kedvenc csapatom. Azt szeretem, hogyha nem lehet sejteni előre az eredményt, hanem sok látványos és izgalmas fordulatot láthatunk. Tehát nem az a lényeg számomra, hogy egy adott csapat győzzön, hanem, hogy, aki megnyeri a mérkőzést, az tényleg jól is játsszon. Szerintem a profi sportteljesítmény az, ami az embereket is meggyőzi. Mivel miskolci vagyok, a helyi csapatok közül én is a DVTK-nak drukkolok. Annak örülnék igazán, ha a saját nevelésű, magyar tehetségek kapnának lehetőséget itthon. A fiam egyébként 3-tól 21 éves koráig jégkorongos volt, ma pedig edzősködik. Úgyhogy én inkább hokiban utazom, és a Jegesmedvék meccseit látogatom."

IQ vitte be a labdát

"Viszont maradandó emlék, hogy a felújított DVTK-Stadionban a stadionavató mérkőzésen a mi néhai mentőkutyánk, IQ vitte be a kezdőrúgáshoz a labdát."

Az erről készült videó, itt tekinthető meg: https://www.facebook.com/100083484873335/videos/466970515289460/