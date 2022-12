- Ez a mostani világbajnokság gyökeresen eltér a korábbiaktól, bár hozzáteszem, mindegyiknek van egyfajta egyedi hangulata. Katar tényleg mesebelien fényűző világbajnokságot csinált, és a kísérőprogramok sokasága elkápráztató, és szinte meghökkenti a világot – nyilatkozta szerkesztőségünknek Kiss Róbert Richard.

Nem könnyű bejutni

Míg évekkel ezelőtt beült az autójába, és elment Németországba, addig ez az utazás, illetve a megérkezés most sok szempontból nem volt ilyen egyszerű. - Itt ahhoz, hogy valaki bejusson egyáltalán az országba, ahhoz már szükség van bonyolult applikációkra is. Le kell tölteni az úgynevezett Hayya alkalmazást és célszerű a FIFA Qatar2022 Ticket alkalmazását. Akinek nincs olyan előfizetése, amely internetet biztosít külföldön is, az már eleve nem tud mit kezdeni, mert a Hayya a feltétele az országba, majd a stadionba való bejutásnak is - ismertette.

Kiss Róbert Richard szerint az alkalmazás letöltése sok feladatot ró alkalmazójára. - Egy saját fotót és az útlevelet is fel kell tölteni, rengeteg kérdésre válaszolni kell, a bluetooth-t is be kell kapcsolni, mert úgy érkeznek meg a meccsek előtt a jegyek, amelyeket korábban megvásároltunk. Minimum egy jeggyel rendelkezni kellett (most könnyítették ezt, mostantól ez nem kötelező), szükséges szállást foglalni, és utána még egy kisebb procedúrát követően érkezik meg az a digitális igazolvány, aminek a segítségével nemcsak a tömegközlekedést lehet ingyen használni, hanem a mérkőzéseken is részt lehet venni, ha jegyünk is van – foglalta össze.

Megszoktuk, hogy nyáron szurkolunk a csapatoknak, és nem lehet alkoholos italokat kapni, ezek is különbségek idén. A kísérő programokat pedig pazarnak nevezte Kiss Róbert Richard. - Olyan látványos mesevilágot varázsoltak ide az egyik este is, hogy ilyennel még nem találkoztam a világbajnokságok alatt. Csak azon a tengerparti sétányon, ami itt van Dohában, a fővárosban, olyan együttesek léptek fel, amelyek rendkívül szórakoztatóvá és egyedivé tették az itt eltöltött időt. A metrómegállóknál, a Katara kulturális központban szintén remek programok vannak, táncokkal, zenékkel, dj-kel szórakoztatják az idelátogatókat – tette hozzá. Szerinte ez most a legszínvonalasabb vb, minden technika jól működik (bár az egyik óriáskivetítőnél gyenge volt a net), rengeteg a kísérő, segítő ember és rengeteg új autóbusz jár, amivel ingyen lehet eljutni egyik stadionból a másikba.

Nyolc stadion van, amelyek túlnyomó többsége új, mindegyik más és más hangulattal fogadja a vendégeket.

- Van, amelyik kalapot formáz, van, amelyik a tenger hullámait idézi meg, van, amelyik úgy néz ki kívülről, mint egy aranytányér. Az arab kultúra megjelenése teljesen egyedivé varázsolja ezt a világbajnokságot.