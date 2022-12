- Rengeteg helyen van kiszolgálás és szórakoztató program. Furcsa volt, hogy sorban állás nélkül is lehet ételhez, italhoz, információhoz jutni –nyilatkozta szerkesztőségünknek Kiss Róbert Richard.

Mindig érezni egy kicsit a klasszikus arab parfümök illatát, fűszeres, éles illatok csapják meg az embert, ezt tapasztalja Katarban a turisztikai szakújságíró, aki a Borsod Online-nak elmondta, hogy rengeteg szuvenírt lehet kapni, ami ehhez a kultúrkörhöz kötődik. - Itt a vásárlásról is szól a dolog, mert olyan hatalmas sorokat sehol sem láttam, mint itt, a FIFA szurkolói shopjában.

Mesés gazdagságon is túl

Európai hasonlataink sem működnek az ottani gazdagságra. Arra a kérdésre ugyanis, hogy az ott lakók, a katari állampolgárok mennyire gazdagok, hasonlít-e ez arra, mintha itthon valaki lottómilliárdos lenne azt válaszolta: - Nem olyan, mert olyan kis pénz itt értelmezhetetlen! Például látod, hogy érkezik a helikopter, vagy várja a sejket a Rolls-Royce. Itt más léptékek vannak, mint amit mi gondolunk és elképzelünk. Aki Magyarországon a fogalmaink szerint gazdag ember, az itt a középkategória… Jóval nagyobb pénzek mozognak, az olaj- és földgázbevételek teljesen más léptékű gazdagságot tesznek lehetővé.

Márkás üzletek sokaságával, luxusboltokkal is találkozhatnak a Katarba látogatók. - A legkülönbözőbb cégek képviseltetik magukat a divatiparból is, de csak a legdrágább, legizgalmasabb termékeikkel, új kollekcióikkal vannak jelen mindenhol. De azért a mindennapoknak világa nemcsak ilyen. Ha az ember eljutott ide és foglalt szállást, akkor már nem annyira drága más világversenyhez képest az élet. Taxival például fele annyit fizettem, 5 ezer forint körüli összeget, mint Budapesten hasonló távolság esetében. Egy kisebb étteremben, ahol egy egyszerű ételt ettem, majdnem annyit fizettem, mint itthon. Egy üdítőt például 1700 forintért lehet kapni szintén itt, egy hotdogszerű ételt pedig találsz már 5 ezer forint körül is átszámítva. Ugyanakkor a szállodákban, luxushelyeken és a stadionban valóban borsosak az árak, de ez minden világversenyen így van. A hétköznapi élet azonban nem olyan drága, számos szolgáltatás például ingyen van, például a tömegközlekedés is. A szállás persze nem olcsó, jegyet szerezni sem olcsó, de a világbajnokság olyan szórakozás, ami nem arra való, hogy alternatívája legyen egy esti programnak. Azzal lehet összehasonlítani, hogy összességében pénzügyileg egy nyári vakációval lehet egy szinten, amit az ember egy egzotikus szigeten tölt el. Ezek egyformák, de itt az egésznek olyan a légköre és a hangulata, hogy biztosan nem felejti el, aki egyszer eljön! - nyilatkozta Kiss Róbert Richard.